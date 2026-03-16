Капітанка жіночої збірної Ірану з футболу відмовилася від притулку в Австралії – держЗМІ

Капітанка жіночої футбольної збірної Ірану Захра Ганбарі відкликала своє прохання про притулок в Австралії й повернеться до Ірану, повідомили державні ЗМІ. Вона стала п’ятою учасницею делегації національної збірної Ірану, яка відмовилася від прохання про притулок.

В Австралії відбувався Кубок Азії з футболу серед жінок. Під час турніру іранські футболістки не співали національний гімн і стояли мовчки під час його виконання. В Ірані таку поведінку вважали протестом проти влади країни і назвали спортсменок «зрадницями». Загалом сім учасниць команди і членів персоналу після цього просили притулку в Австралії.

Іранська влада схвалила рішення Ганбарі, оголошене 15 березня, як патріотичне, але опозиційні ЗМІ стверджують, що на гравців чинився тиск із погрозами на адресу їхніх родин, щоб вони змінили своє рішення.

Австралійські чиновники заявили, що членам команди дали можливість отримати притулок, але вони зіткнулися з «неймовірно складними рішеннями». Кілька з них вже вирушили до Малайзії дорогою до Ірану, очікується, що лише два члени делегації залишаться в Австралії.