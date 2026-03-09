Трамп заявив, що Австралія надасть притулок іранським футболісткам

Президент США Дональд Трамп заявив 9 березня, що Австралія погодилася надати притулок деяким футболісткам збірної Ірану на тлі побоювань, що вони зазнати переслідувань на батьківщині.

«Я щойно розмовляв з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом щодо національної жіночої збірної Ірану з футболу. Він у справі! П'ятьох уже прийняли», – написав Трамп у своїй мережі Truth Social менш ніж через дві години після того, як закликав Австралію прийняти спортсменок.

Трамп додав, що «деякі (футболістки) вважають, що повинні повернутися, бо турбуються про безпеку своїх сімей, включно з погрозами цим членам сімей, якщо вони не повернуться».

Уряд Австралії поки що не коментував ситуацію.

Відповідаючи на запитання про справу футболісток 8 березня, міністр закордонних справ Пенні Вонґ заявила, що Австралія «солідарна» з народом Ірану.

Команда приїхала до Австралії на Кубок Азії ще до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. Перший матч відбувся вже після початку бойових дій, і футболістки перед його початком стояли мовчки під час виконання іранського національного гімну. Вони не пояснили цей жест, але всередині Ірану багато прихильників жорсткої лінії звинуватили їх у зраді. Ведучий іранського державного телебачення назвав команду «зрадниками воєнного часу».

Перед другим матчем проти Австралії команда виконала гімн і по-військовому віддала честь, що викликало побоювання, що спортсменки зазнали примусу. Багато хто боїться, що після повернення до Ірану футболісткам загрожуватиме переслідування.

Команда вибула з турніру 8 березня, програвши Філіппінам – 2:0.