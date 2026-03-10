Австралія надала притулок п’яти футболісткам збірної Ірану

П’ять футболісток жіночої збірної Ірану отримали гуманітарні візи Австралії, повідомив уряд країни 10 березня.

Це дозволить спортсменкам залишитися в країні і не повертатися на батьківщину, де їм може загрожувати небезпека після відмови співати національний гімн Ірану на Кубку Азії.

Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк повідомив, що спортсменки переміщені в безпечне місце. За словами Берка, іншим гравчиням збірної також повідомили, що вони мають можливість отримати гуманітарні візи. Наразі їм дозволили залишатися в Австралії.

Захист був наданий після того, як президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе і закликав дати футболісткам притулок. З аналогічними закликами виступили син покійного шаха Ірану Реза Пехлеві, правозахисники, а також письменниця Джоан Роулінг.

2 березня жіноча збірна Ірану провела перший матч Кубка Азії, який проходив у Австралії. Під час виконання національного гімну футболістки стояли мовчки, дехто посміхався. Вони не пояснили цей жест, але всередині Ірану багато прихильників жорсткої лінії звинуватили їх у зраді. Ведучий іранського державного телебачення назвав команду «зрадниками воєнного часу».





Ведучий державного телеканалу Мохаммад Шахбазі закликав «суворо» покарати спортсменок та назвав їх «зрадницями воєнного часу».

Перед другим матчем проти Австралії команда виконала гімн і по-військовому віддала честь, що викликало побоювання, що спортсменки зазнали примусу. Багато хто боїться, що після повернення до Ірану футболісткам загрожуватиме переслідування.

Водночас деякі правозахисники стверджують, що спортсменки залишили в Ірані сім’ї, а в деяких там залишаються діти, які можуть опинитися у вразливому стані.

Команда вибула з турніру 8 березня, програвши Філіппінам – 2:0.