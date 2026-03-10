Очільник МЗС Ірану заявив, що ракетні атаки продовжуватимуться стільки, скільки буде потрібно

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у вівторок заявив, що його країна готова продовжувати атаки стільки, скільки потрібно, і виключив переговори.



Очільник МЗС Ірану заявив американській телекомпанії PBS News, що його країна готова продовжувати ракетні атаки, і що переговори зі Сполученими Штатами більше не стоять на порядку денному.



В Аракчі запитали, чи з моменту обрання Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану, чи мало іранське керівництво якісь контакти з американськими чиновниками щодо припинення вогню.

«Ми всі чекаємо на його промови та коментарі, які будуть пізніше. Але я не думаю, що питання розмови з американцями чи переговорів з американцями знову буде на столі, тому що у нас є дуже гіркий досвід розмови з американцями», – сказав він.

Аракчі сказав, що Ізраїль та США, серед іншого, атакували іранські ракетні об’єкти, але не змогли припинити запуск ракет проти себе.

«Тож обстріли тривають. І ми готові. Ми добре готові продовжувати атакувати їх нашими ракетами стільки, скільки потрібно і скільки завгодно», – додав іранський міністр.

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що війна з Іраном може скоро закінчитися, стверджуючи, що американські війська значною мірою ліквідували військовий потенціал Тегерана після 10 днів ударів. За його словами, США значно випереджають початкову оцінку тривалості операції у 4-5 тижнів.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.