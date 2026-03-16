Депутатів на фронт: чому Зеленський різко висловився про народних обранців?

Що сталося із монобільшістю у парламенті?

Чому депутати провалюють урядові та президентські законопроєкти?

Що це: розвал монобільшості чи бунт?

У відповідь на погану роботу парламенту президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий ініціювати зміни до закону про мобілізацію, або народні депутати пішли воювати.

«Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід», – Зеленський.

Чи реально відправити нардепів на фронт?

Чи готові народні депутати проголосувати за свою мобілізацію?

«Якщо він чоловік і складає повноваження, то він втрачає відстрочку» – сказав ефірі Радіо Свобода (програма Свобода Live) депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

За його словами, відповідь президента стосовно бажання виходу близько 40 депутатів із фракції слід трактувати суто процедурно:

«Якщо людина хоче скласти повноваження, а ніхто не може перешкодити людині скласти повноваження, то людина має усвідомлювати, що якщо він чоловік і складає повноваження, то він втрачає відстрочку. І має наступного дня, після того, як відстрочка втрачена, явитися в ТЦК»

Потураєв також висловив сподівання стосовно можливості суміщати роботу у Верховній Раді та військову службу, бо вже має кількох колег, що так роблять:

«І у мене в комітеті є Андрій Боблях, який служить в ППО зараз на «пів-пташиних» правах. І таких людей багато в парламенті. Тому що ти не можеш служити повноцінно у війську і бути народним депутатом. Я би вітав такий закон»

Чи чекають на депутатів на фронті?

Чи не підтримує своїми заявами президент наратив, що служба у війську – покарання? Чи не відчувається у таких заявах початок передвиборчих перегонів? На ці запитання відповів Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» бригади НГУ «Рубіж».

Чи вже варто говорити про розпад монобільшості?

Про що сигналізує зустріч Стефанчука із лідером «Європеської Солідарності» Петром Порошенком? Що ще стоїть за заявою президента про мобілізацію народних депутатів? Запитали у Соні Кошкіної, шеф-редакторки видання LB.ua.

