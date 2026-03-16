КМІС: до 50% знизилась частка українців, які підтримують референдум щодо мирної угоди

Відносна більшість українців підтримують ідею проведення референдуму щодо мирної угоди, хоча є тенденція до погіршення ставлення до цієї ідеї, свідчать результати опитування, проведеного 1-8 березня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За даними соціологів, порівняно з серединою січня 2026 року з 55% до 50% стало менше тих, хто підтримують таку ініціативу. Натомість з 32% до 40% стало більше тих, хто виступає проти.

Також КМІС з січня 2026 року ставить запитання, чи готові українці на виведення військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США і Європи. Соціологи зазначають, що ідею референдуму значно більше підтримують ті, хто вже готовий схвалити виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Серед них 71% позитивно ставляться до ідеї референдуму, проти – 25%.

За даними КМІС, серед тих, хто категорично проти такої пропозиції щодо Донбасу, 39% підтримують ідею референдуму, 48% виступають проти, а 13% мають невизначене ставлення.

До березня Україна, США та Росія провели кілька раундів переговорів щодо завершення війни. Перші раунди відбулися 23–24 січня і 4–5 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах, а третій – 17–18 лютого у Швейцарії. Наступну зустріч планували провести на початку березня, але бойові дії на Близькому Сході завадили її організувати.

Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців. У березні Україна повернула ще 500 людей з російського полону.

На тлі цих переговорів в Україні обговорювалася можливість проведення референдуму щодо можливої мирної угоди, яка може передбачати територіальні компроміси.