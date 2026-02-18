ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія зарєеструвала Олесю Отраднову народною депутаткою – про це вона повідомила 18 лютого.

ЦВК «розглянула заяву необхідні документи Олесі Отраднової та відповідно до законодавства зареєструвала її народною депутаткою України».

Отраднова балотувалася на виборах до парламенту 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від «Слуги народу». Вона була 160-ю у виборчому списку.

Читайте також: У ЦВК пояснили, чи можливо провести вибори та референдум в один день

Вона набуде повноважень народного депутата з моменту складення присяги у Верховній Раді.

11 лютого ЦВК повідомила, що Роман Кравець, якого визнали народним депутатом у січні, у визначений законодавством термін, до 10 лютого, не подав документи для реєстрації його народним депутатом. Він також не надав заяви разом з іншими документами про наявність поважних причин, які перешкодили йому податися на реєстрацію.

Кравець мав стати народним депутатом замість Дмитра Наталухи, який подав заяву про складання депутатських повноважень.