ЦВК визнала Сергія Карабуту новим народним депутатом від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія отримала від апарату Верховної Ради документи про дострокове припинення повноважень покійного народного депутата Олександра Кабанова – про це йдеться в його повідомленні від 23 січня.

«ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 156, обраним народним депутатом України», – заявила пресслужба.

Відтак Карабута повинен протягом 20 днів подати документи до комісії для реєстрації народним депутатом за результатами виборів 2019 року. ЦВК ухвалить віповідне рішення протягом п’яти днів після їх отримання.

Народний депутат Олександр Кабанов, який був 87-м у партійному списку, помер у січні 2026 року.

За даним проєкту «Чесно», Сергій Карабута балотувався до парламенту від «Слуги народу» як безпартійний, був 156-м у списку. До того був співзасновником і директором туристичної фірми.



