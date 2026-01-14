Помер народний депутат від «Слуги народу» Олександр Кабанов

Помер народний депутат України Олександр Кабанов, підтвердила пресслужба Верховної Ради.

«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють співчуття з приводу смерті народного депутата України Олександра Кабанова. Він пішов із життя на 53-му році життя», – йдеться в повідомленні.

Кабанов був членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Як зазначили в Раді, він «послідовно підтримував збільшення виробництва українського контенту та створення сприятливих умов для роботи творчих працівників у різних галузях культури».

Агентство «Інтерфакс-Україна» цитує речницю фракції «Слуга народу» Юлію Палійчук, за словами якої, Кабанов помер внаслідок важкої хвороби.

Олександр Кабанов був обраний до парламенту на виборах 2019 року за багатомандатним загальнодержавним виборчим округом. Він був 87-м у партійному списку.







