Орбан про «Дружбу» і кредит ЄС Україні: «Немає нафти – немає грошей»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан дав зорозуміти, що його позиція не змінилась після рішення України допустити європейських експертів для оцінки стану нафтопроводу «Дружба», пошкодженого внаслідок російських ударів.

«Якщо немає нафти, то немає і грошей. Кілька хвилин тому я обговорив із президентом Європейської ради та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо українське блокування нафти. Я сказав їм, що позиція Угорщини незмінна: якщо президент Зеленський хоче отримати свої гроші з Брюсселя, він має відкрити нафтопровід «Дружба», – сказав Орбан у відеозверненні.

«На мій погляд, усе це блокування нафти використовується лише для того, щоб втрутитися в угорські вибори на боці партії «Тиса», тож ситуація надзвичайно проста. Якщо немає нафти, то немає і грошей», – додав угорський премʼєр.

Чиновник у Раді ЄС, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ, підтвердив журналістам, що очільники Єврокомісії та Європейської ради мали телефонну розмову з Орбаном 17 березня.

«У них була тривала розмова, під час якої, як ви можете уявити, ці питання порушувалися, і меседж був дуже чіткий: я (президент Європейської ради, – ред.) очікую від вас, що ви поважатимете зобов’язання, які взяли на себе в Європейській раді, і що це рішення щодо 90 мільярдів євро буде дотримане. Ви можете розраховувати на мене в тому, що я продовжуватиму працювати з нашими українськими партнерами, щоб трубопровід був відремонтований і знову запрацював. Це був чіткий сигнал», – пояснив чиновник позицію президента Європейської ради.

Раніше 17 березня на брифінгу в Єврокомісії заявили, що сподіваються на прогрес у питанні розблокування кредиту для України на 90 мільярдів уже найближчим часом, можливо до саміту лідерів країн-членів ЄС, який відбудеться 19–20 березня.

17 березня президент України надіслав листа очільникам Європейської комісії та Ради ЄС про те, що Україна погоджується допустити європейських експертів до інспекції нафтопроводу «Дружба» після пошкоджень, спричинених російськими атаками, а також прийняла пропозицію ЄС щодо технічної допомоги для ремонту інфраструктури.

За словами українського президента, роботи завершуються, і на відновлення нафтопроводу знадобиться близько півтора місяця.

Чиновники ЄС неофіційно повідомили Радіо Свобода, що наразі триває визначення експерта від Євросоюзу, який вирушить в Україну для огляду нафтопроводу. Цей фахівець не представлятиме Угорщину або Словаччину, щоб уникнути упередженого ставлення до оцінки ЄС.

Раніше дипломати в ЄС повідомляли Радіо Свобода, що розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України, який блокує Угорщина, залежатиме від відновлення роботи «Дружби», або хоча б допуску європейських експертів для оцінки стану трубопроводу.