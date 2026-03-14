Орбан відповів на лист колишнього президента Ющенка

Угорський прем’єр Віктор Орбан відповів на відкритий лист третього президента України Віктора Ющенка, закликавши переконати чинного президента «не шантажувати Угорщину та не погрожувати її лідерам».



«Дайте своєму президенту зрозуміти, що державний тероризм, за допомогою якого він підірвав німецький газопровід «Північний потік», не спрацює проти Угорщини», – йдеться у його листі, оприлюдненому в соцмережі Х.



Орбан також нагадав, що коли почалася війна, Угорщина вітала українських біженців, надавши їм притулок. Він стверджує, що наказав відкрити україномовні школи, у чому, за його словами, Україна відмовляє угорцям на Закарпатті.



Угорський прем’єр заявив, що «країна, з якою ви зараз воюєте, не є ворогом Угорщини чи угорського народу, і ми не маємо наміру це змінювати».



«Ми все ще хочемо залишатися вашими друзями, але ми не братимемо участі у вашій війні. Тому я прошу вас прийняти те, що ми не надсилатимемо ні грошей, ні зброї, ні солдатів на вашу війну», – зазначив він.

Напередодні третій президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, закликавши його підтримати Україну.

«Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор? ​Як сталося, що людина, яка бачила становлення вільної Угорщини, сьогодні підігрує силам, які хочуть знищити свободу сусіда? Україна сьогодні стікає кров’ю за ті самі цінності, про які ми колись дискутували за столом переговорів. Ми захищаємо не лише свою землю, ми захищаємо спокій і твоєї країни, як і всієї Європи. ​Політика – це не лише цифри, вигода чи газ. Це передусім цінності. Коли ти обираєш сторону агресора, ти зраджуєш не лише Україну – ти зраджуєш пам’ять власного народу, який знає, що таке радянські танки на вулицях Будапешта», – наголосив колишній президент.

​Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярто неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля і критикувала Україну. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України. Офіційний Будапешт виступив проти вступу України до Євросоюзу.

Нещодавно відносини України й Угорщини значно погіршилися після того, як офіційний Будапешт звинуватив українську владу в навмисному затягуванні з ремонтом нафтопроводу «Дружба», пошкодженого внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах в Україні. Цим транспортним коридором Угорщина, а також Словаччина отримують нафту з Росії.

Словаччина й Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Раніше цього місяця в Угорщині також затримали сімох українських громадян, співробітників державного «Ощадбанку», які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною. Інкасаторів невдовзі звільнили, але кошти і цінності, які вони перевозили (40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і дев’ять кілограмів банківського золота) все ще залишаються в Угорщині. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію і «проведе ретельне розслідування». Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що «такі дії потрібно називати їхніми іменами: державний тероризм».

У квітні в Угорщині пройдуть парламентські вибори, достеменних прогнозів поки що ніхто не робить, незважаючи на те, що соцопитування дають певну перевагу опозиції над партією Віктора Орбана. У міжнародній пресі з’явилися публікації про те, що Росія надіслала політтехнологів і усіляко працює на переобрання Орбана й успіх його партії «Фідеc».







