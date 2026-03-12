Орбан звинуватив українців у погрозах своїй родині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українців у намірах напасти на його родину – на тлі протистояння між офіційними Києвом і Будапештом.

Увечері 11 березня у власних соцмережах угорською мовою 62-річний Орбан поширив фрагмент телефонного спілкування з членами своєї родини, імовірно, доньками. «Я впевнений, що ви побачите в новинах, що українці погрожували не лише мені, а й вам. Мої діти та мої онуки… Ми повинні сприймати це серйозно, але ми не повинні боятися», – сказав угорський прем’єр.

Орбан міг реагувати на висловлювання 74-річного Григорія Омельченка – відставного політика, який був депутатом Верховної Ради із 1994-го до 2012 року, але відтоді не обіймав ніяких державних або політичних посад.

Раніше цього тижня в ефірі українського телеканалу «Прямий» Омельченко сказав, що «карма ніколи не прощає нічиїх злочинів, від неї не втечеш і не сховаєшся». «І нехай Орбан подумає про своїх п’ятьох дітей та шістьох онуків. Йому, звичайно, кров українських дітей не пече. Йому дорожча нафта російська, ніж життя українських дітей», – сказав Омельченко.

Президент України Володимир Зеленський заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.

«Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш із 90 мільярдів, і українські воїни матимуть зброю, інакше – дамо адресу цієї людини нашим Збройним силам, нашим хлопцям – нехай вони йому дзвонять і спілкуються з ним своєю мовою», – сказав Зеленський.

У ЄС засудили такі слова президента України. «Така мова є неприйнятною. Не повинно бути погроз на адресу держав-членів ЄС», – зауважив 6 березня речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Перед цим угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що не буде жодних угод, жодних компромісів. «Ми силою прорвемо українську нафтову блокаду. Угорська енергія незабаром знову потече трубопроводом «Дружба», – написав він у соцмережі Х.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня 2026 року. Кампанія триває в умовах напруженої політичної боротьби, де ключовою темою стали відносини з Україною.