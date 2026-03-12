«Ощадбанк» повідомив, що повернув свої інкасаторські автомобілі, затримані в Угорщині

Державний «Ощадбанк» повідомив, що 12 березня його інкасаторські автомобілі, затримані раніше цього місяця в Угорщині, передані представникам банку й українським дипломатам.

«Авто, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуті Національною податковою і митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам… Після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання. Юридичні представники «Ощадбанку» на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків», – йдеться в повідомленні.

Водночас, кажуть у банку, гроші й цінності в обсязі 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і дев’яти кілограмів банківського золота «все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині».

«Ощадбанк» продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників і повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено. «Ощад» наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності», – наголосили в банку.

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив 10 березня, що Будапешт поки не повертатиме Україні кошти, вилучені із затриманих інкасаторських автомобілів: «Ми їм гроші не повернемо. Гроші поки що залишаться тут, ми чекаємо на відкриття нафтопроводу (ідеться про «Дружбу» – ред.) і на нові українські грошові постачання через Угорщину».

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто раніше заявляв, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію і що угорська влада «проведе ретельне розслідування».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заяву Лазара зізнанням у захопленні заручників і крадіжці. «Такі дії потрібно називати їхніми іменами: державний тероризм», додав дипломат.

6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною. Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України і службового автомобіля «Ощадбанку» на території Угорщини.

МЗС порадило громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події.

6 березня стало відомо, що українських інкасаторів звільнили.