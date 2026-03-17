ЄС пропонує Україні допомогу у відновленні «Дружби». Зеленський запевнив у надійності партнерства

Після завданих наприкінці січня російських ударів по нафтопроводу «Дружба», які спричинили переривання постачання нафти до Угорщини та Словаччини, лідери Євросоюзу провели переговори з державами-членами та Україною для відновлення транзиту, йдеться в поширеній 17 березня спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти.

«ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українська сторона привітала й прийняла цю пропозицію. Європейські експерти готові розпочати роботу негайно», – йдеться у спільній заяві.

Президент України Володимир Зеленський відповів на цю заяву своїм листом, у якому запевнив, що Україна є надійним енергетичним партнером ЄС.

«Звинувачення в тому, що Україна навмисно перешкоджає транспортуванню нафти через трубопровід «Дружба», є безпідставними», – зазначив Зеленський.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія змогла диверсифікувати свої поставки.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

Але, як заявили українські посадовці, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.

11 березня заступник міністра енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що делегація з його країни вирушила до України з метою проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірки його стану. За його словами, мета місії – твердо представляти угорські інтереси за столом переговорів та відкрити нафтопровід «Дружба».

Натомість у МЗС України заявили, що знають про в’їзд групи громадян Угорщини, які прибули на територію України «за загальними правилами», але «ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх «делегацією».



