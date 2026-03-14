Корецький: Україна надала представникам 31 країни «вичерпні матеріали» про наслідки атаки РФ на «Дружбу»

«Нафтогаз» та Міністерство закордонних справ провели спеціальний брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків атак РФ на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба», повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.



За його словами, під час брифінгу, у якому взяли участь представники 31 держави, зокрема країн G7 та європейських партнерів України, представили «вичерпні матеріали» про характер атаки та її наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця події. Водночас він не уточнив, чи були присутні представники Угорщини та Словаччини.

«Відновлення подібної інфраструктури є складним технологічним процесом, що потребує часу, спеціалізованого обладнання та роботи в умовах постійних загроз повторних російських ударів», – написав Корецький у фейсбуці.

Він також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 400 атак на об’єкти «Групи Нафтогаз», Лише у 2026 році зафіксовано вже понад 30 обстрілів.



Посольства Словаччини та Угорщини про участь у брифінгу не повідомляли. Однак, як повідомляє видання LIGA.net з посиланням на пресслужбу «Нафтогазу», що на заході були присутні дипломати з цих країн.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія змогла диверсифікувати свої поставки.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

Але, як заявили українські посадовці, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.

11 березня заступник міністра енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що делегація з його країни вирушила до України з метою проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірки його стану. За його словами, мета місії – твердо представляти угорські інтереси за столом переговорів та відкрити нафтопровід «Дружба».

Натомість у МЗС України заявили, що знають про в’їзд групи громадян Угорщини, які прибули на територію України «за загальними правилами», але «ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх «делегацією».



