«Це політичний театр» – Сійярто відреагував на допуск експертів до «Дружби»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав «негайно зняти» те, що він називає «нафтовою блокадою проти Угорщини», звинувачуючи в цьому Україну. Так очільник зовнішньополітичного відомства відреагував на повідомлення, що Україна та ЄС домовилися про допуск європейських експертів для огляду нафтопроводу «Дружба».

«Після майже 50 днів Єврокомісія зауважила, що дві держави-члени (Сійярто має на увазі свою країну та Словаччину – ред.) перебувають під нафтовою блокадою з боку України, і тепер обіцяє вирішити ситуацію. Не обманюйте себе. Це політична гра. Кожний крок був узгоджений між Києвом та Брюсселем. Не вдаваймо, що (президентка Єврокомісії) Урсула фон дер Ляєн розв’язує проблему, про яку раніше не знала. Ми закликаємо (президента України) Володимира Зеленського та Урсулу фон дер Ляєн припинити цей політичний театр», – написав Сійярто від імені влади своєї країни в мережі Х.

Раніше 17 березня на брифінгу в Єврокомісії заявили, що сподіваються на прогрес у питанні розблокування кредиту для України на 90 мільярдів уже найближчим часом, можливо до саміту лідерів країн-членів ЄС, який відбудеться 19–20 березня.

17 березня президент України надіслав листа очільникам Європейської комісії та Ради ЄС про те, що Україна погоджується допустити європейських експертів до інспекції нафтопроводу «Дружба» після пошкоджень, спричинених російськими атаками, а також прийняла пропозицію ЄС щодо технічної допомоги для ремонту інфраструктури.

За словами українського президента, роботи завершуються, і на відновлення нафтопроводу знадобиться близько півтора місяця.

Чиновники ЄС неофіційно повідомили Радіо Свобода, що наразі триває визначення експерта від Євросоюзу, який вирушить в Україну для огляду нафтопроводу. Цей фахівець не представлятиме Угорщину або Словаччину, щоб уникнути упередженого ставлення до оцінки ЄС.

Раніше дипломати в ЄС повідомляли Радіо Свобода, що розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України, який блокує Угорщина, залежатиме від відновлення роботи «Дружби», або хоча б допуску європейських експертів для оцінки стану трубопроводу.