У ЄС сподіваються на ухвалення кредиту для України в найближчі дні через допуск експертів до «Дружби»

У Єврокомісії сподіваються на прогрес у питанні розблокування кредиту для України на 90 мільярдів уже найближчим часом, можливо до саміту лідерів країн-членів ЄС, який відбудеться 19–20 березня. Про це заявили на брифінгу в Європейській комісії, коментуючи заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти про те, що Україна погодилася на допуск експертів з ЄС для огляду нафтопроводу «Дружба».

«Щодо кредиту – дуже важливого, масштабного кредиту для України – дискусії тривають. Ми сподіваємося і впевнені, що зможемо побачити певний прогрес у цих переговорах найближчим часом. Побачимо – в ідеалі це було б ще до Європейської ради», – заявила речниця Єврокомісії Паола Пінью у відповідь на запитання про те, чи вплине допуск до «Дружби» на затвердження кредиту для України та 20-го пакету санкцій. Щодо санкцій, за словами Пінью, «новин немає».

17 березня президент України надіслав листа очільникам Європейської комісії та Ради ЄС про те, що Україна погоджується допустити європейських експертів до інспекції нафтопроводу «Дружба» після пошкоджень, спричинених російськими атаками, а також прийняла пропозицію ЄС щодо технічної допомоги для ремонту інфраструктури.

За словами українського президента, роботи завершуються, і на відновлення нафтопроводу знадобиться близько півтора місяця.

Чиновники ЄС неофіційно повідомили Радіо Свобода, що наразі триває визначення експерта від Євросоюзу, який вирушить в Україну для огляду нафтопроводу. Цей фахівець не представлятиме Угорщину або Словаччину, щоб уникнути упередженого ставлення до оцінки ЄС.

Раніше дипломати в ЄС повідомляли Радіо Свобода, що розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України, який блокує Угорщина, залежатиме від відновлення роботи «Дружби», або хоча б допуску європейських експертів для оцінки стану трубопроводу.