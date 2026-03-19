«Вибачте, іншого варіанту немає». Орбан повторив у Брюсселі, що блокуватиме 90-мільярдну позику Україні

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, прибуваючи на саміт лідерів Євросоюзу в Брюсселі 19 березня, заявив журналістам, що не підтримає жодне потрібне Україні рішення, доки не відновиться постачання нафти трубопроводом «Дружба», передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми готові підтримувати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яку вони заблокували. До цього жодне рішення, вигідне для України, не буде підтримане Угорщиною», – заявив Орбан.

На зауваження журналістів, що Україна збирається ремонтувати «Дружбу», очільник угорського уряду відповів: «це казки».

«Вони кажуть, що відремонтують. Ми чекаємо на нафту. Усе інше – це казки. Ми віримо лише фактам. Нафта має надійти до Угорщини, і тоді почнеться новий етап. До того моменту ми не можемо підтримати жодну проукраїнську пропозицію. Вибачте, іншого варіанту немає», – сказав Орбан.

Прем’єр Угорщини зазначив, що постачання нафти є екзистенційним питанням для його країни.

«Без цієї нафти всі домогосподарства й компанії в Угорщині збанкрутують. Це не жарт і не політична гра. Зеленський має зрозуміти, що це не гра – це абсолютно життєво важливо для угорців», – зазначив Орбан.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта в офіційному запрошенні лідерів ЄС на саміт у Брюсселі 19-20 березня анонсував участь президента України. За словами Кошти, Володимир Зеленський виступить на початку дискусії лідерів ЄС щодо України.

У переддень саміту ЄС у Брюсселі західні дипломати в розмові з Радіо Свобода дедалі скептичніше оцінювали шанси на розблокування Угорщиною кредиту для України на 90 мільярдів євро. Попри інтенсивні переговори і тиск з боку керівництва Євросоюзу, сигналів про зміну позиції Будапешта немає.

Словаччина й Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».