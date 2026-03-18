Операція «Дружба». Які шанси, що на саміті ЄС розблокують надання 90 млрд євро Україні?

У переддень саміту ЄС у Брюсселі дипломати дедалі скептичніше оцінюють шанси на розблокування Угорщиною кредиту для України на 90 мільярдів євро. Попри інтенсивні переговори і тиск з боку керівництва Євросоюзу, сигналів про зміну позиції Будапешта немає.

Радіо Свобода дізналось думку дипломатів з семи країн-членів Євросоюзу та розповідає, чого очікувати від саміту.

«Безпрецедентна ситуація»

«За 20 років практики я ніколи такого не бачив», – сказав один з дипломатів про відмову угорського премʼєра виконувати рішення про позику Україні, на яке він погодився під час саміту.

«Безпрецедентна ситуація», – сказав інший.

Щоб затвердити кредит для України на 90 млрд євро, лідери країн-членів ЄС на саміті у грудні просиділи до третьої ночі.

Тоді їм не вдалося домовитись про позику на основі заморожених російських активів, натомість одностайно погодили рішення надати Україні кредит на основі запозичень в межах багаторічного бюджету ЄС, за умови, що Угорщина, Словаччина та Чехія не братимуть участі у фінансуванні.

Та через два місяці, коли відбувався перегляд багаторічного бюджету для формування позики, Віктор Орбан відмовився від своїх зобовʼязань. Він став вимагати ремонту нафтопроводу «Дружба», що постачає російську нафту через територію України до Угорщини і кілька тижнів не працював після пошкодження через російські обстріли.

Як «Дружба» стала аргументом

Україна наполягала, що займається ремонтом, проте Угорщина та Словаччина, яка також отримує через «Дружбу» російську нафту, стали вимагати доступу до огляду трубопроводу, наполягаючи, що не вірять, що її так довго не можна відремонтувати.

Євросоюз у відповідь на запит цих двох країн звернувся до України з проханням дозволити європейським експертам оглянути пошкоджену ділянку.

Після кількох тижнів без відповіді, за два дні до саміту лідерів ЄС, Єврокомісія та Європейська Рада опублікували листування очільників цих інституцій з президентом України, де йшлося про домовленості про участь ЄС у ремонті труби.

В Єврокомісії оголосили, що готують групу експертів, які її будуть оцінювати її стан.

Таким чином у Брюсселі сподівались зняти питання Угорщини та Словаччини, які обвинувачували Україну у брехні, і тим самим позбавити угорського премʼєра аргументів, з якими він блокував позику. Однак, миттєвого доступу до нафтопроводу не відбулося, і це не спрацювало.

«Немає нафти, немає грошей», – сказав угорський премʼєр після публікації листування та телефонних розмов з очільниками Єврокомісії та Європейської Ради. А глава угорського МЗС назвав усе це «політичним театром», який організували Київ та Брюссель.

Компроміс, якого немає

«Мої очікування щодо затвердження кредиту є відносно низькими, попри зусилля президента (Європейської Ради) Кошти та Урсули фон дер Ляєн», – сказав відтак один із дипломатів напередодні саміту лідерів ЄС.

«Наразі немає жодних сигналів від Угорщини, що вона готова змінити свою позицію», – додав інший. Схожу думку повторили решта співрозмовників Радіо Свобода.

Проблема полягає також в тому, що і Угорщина, і Словаччина прагнуть включити до європейської місії з перевірки нафтопроводу своїх експертів, а в Єврокомісії вважають, що для уникнення звинувачень в не обʼєктивності цієї місії, представників з цих країн включати не варто, вважає один із дипломатів.

У Єврокомісії сподівались, що уже 18 вересня експерти зможуть оглянути ділянку «Дружби» поблизу Берегового, але українська сторона не підтвердила, що допуск відбудеться саме зараз.

«Я не думаю, що завтра вранці на столах у всіх прем’єр-міністрів уже лежатиме звіт, бо місія ще триває», – повідомив один із дипломатів, аргументуючи, чому не варто сподіватися на розблокування кредиту.

Водночас, кілька дипломатів зауважили, що згода України допустити європейську місію до огляду нафтопроводу принаймні змінила позицію Словаччини, оскільки від цієї країни обіцянки блокувати кредит більше не звучали.

Чи є у ЄС план Б?

Попри очевидний глухий кут у переговорах, альтернативного сценарію в Євросоюзі наразі не розглядають, принаймні так стверджують більшість дипломатів, думку яких зʼясовувало Радіо Свобода.

«Є лише один план – щоб Угорщина погодилася на ці 90 мільярдів. Жодного проміжного рішення чи плану Б немає», – сказав один із них.

Водночас, за словами дипломатів, Київ поки має трохи більше часу, ніж очікувалося раніше, завдяки фінансуванню від МВФ.

«Ситуація дещо покращилась завдяки підтримці МВФ. Якщо раніше йшлося про кінець березня, то тепер потреби, за оцінками експертів, зміщуються на травень», – повідомив один із дипломатів.

Інший співрозмовник уточнив, що запас часу є, але він дуже обмежений: «У квітні ще можна протриматися кілька тижнів завдяки певному фронтлоадингу з боку різних донорів, але не довше. Саме тому, думаю, травень уже буде абсолютно крайнім терміном, коли рішення треба буде знайти».

Сценарій з кавою?

Узгоджувати кредит на 90 мільярдів повторно лідери не будуть, але мусять погодити бюджетний перегляд.

«Рішення про позику вже ухвалене у грудні і тут не може бути кроку назад. Але для того, щоб кошти могли бути виділені, нам потрібна згода щодо частини, пов’язаної з багаторічним бюджетом, і там потрібна одностайність», – пояснив один із дипломатів.

Дипломати переконані, що на саміті лідери ЄС тиснутимуть на Віктора Орбана і будуть емоційними, щоб змусити угорського премʼєра погодитись. Один із них припустив, що угорського лідера можуть попросити піти «випити кави», як це було у грудні 2023-го, коли затверджували макрофінансову допомогу Україні розміром 50 млрд євро.