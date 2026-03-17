Європейські експерти перевірять стан нафтопроводу «Дружба» вже 18 березня

Невелика делегація європейських інженерів, які мають кваліфікацію для перевірки стану пошкодженого російськими ударами нафтопроводу «Дружба», вже перебуває в столиці України, повідомляє ввечері 17 березня кореспондентка Радіо Свобода з Брюсселя.

Представництво ЄС у Києві займається логістикою, щоб уже завтра, 18 березня, перевірити стан трубопроводу.

Чиновники ЄС раніше 17 березня неофіційно повідомили Радіо Свобода, що фахівці, які оглядатимуть «Дружбу», не представлятимуть Угорщину або Словаччину, щоб уникнути упередженого ставлення до оцінки ЄС.

Раніше дипломати в ЄС повідомляли Радіо Свобода, що розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України, який блокує Угорщина, залежатиме від відновлення роботи «Дружби», або хоча б допуску європейських експертів для оцінки стану трубопроводу.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія змогла диверсифікувати свої поставки.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

Але, як заявили українські посадовці, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.

11 березня заступник міністра енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що делегація з його країни вирушила до України з метою проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірки його стану. За його словами, мета місії – твердо представляти угорські інтереси за столом переговорів та відкрити нафтопровід «Дружба».

Натомість у МЗС України заявили, що знають про в’їзд групи громадян Угорщини, які прибули на територію України «за загальними правилами», але «ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх «делегацією».