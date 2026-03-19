Зеленський анонсував зустрічі в США в суботу: переговорну паузу «час завершувати»

Зеленський додав, що сьогодні обговорив перемовини із членами української делегації

Важливо, що американська сторона сигналізувала про готовність продовжити переговорну роботу для закінчення війни Росії проти України – про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 березня.

«Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – вже в дорозі, на цю суботу ми очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки», – повідомив він.

Зеленський додав, що сьогодні обговорив перемовини із членами української делегації: секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим, головою Офісу президента Кирилом Будановим і очільником фракції «Слуги народу» Давидом Арахамією.


«Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру. Я дякую всім, хто із цим допомагає», – сказав він.

Крім того, Зеленський згадав про можливі безпекові домовленості з країнами Перської затоки, зазначивши, що Умєров протягом тижня був у ключових столицях регіону й сьогодні доповідав по результатах телефоном.

«Завтра буде більш предметна доповідь онлайн. Є розуміння, які нові безпекові домовленості можуть бути з країнами в цьому регіоні. Є конкретні речі, якими вони можуть підтримати нас, Україну, підтримати наш захист – передусім це ППО, – і є те, в чому ми можемо підтримати їх, і вже підтримуємо. Українські групи експертів для захисту від «шахедів» вже у відповідних країнах, щоденно є доповіді й по їхньому виконанню завдань», – розповів він.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.


