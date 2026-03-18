Зеленський заявив про «дуже погане передчуття» щодо впливу війни в Ірані на Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має «дуже погане передчуття» щодо впливу конфлікту на Близькому Сході на війну РФ проти України. Він сказав про це в інтерв’ю BBC після переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні 17 березня.

Зеленський зазначив, що переговори щодо миру в Україні «постійно відкладаються». «Є одна причина – війна в Ірані», – сказав він.

Президент України також застеріг від розбіжностей між західними лідерами і закликав президента США Дональда Трампа і британського прем’єра Кіра Стармера зустрітися й знайти спільну мову після неодноразової критики американського лідера на адресу голови британського уряду.

Трамп дорікав Стармеру й більшості країн-членів НАТО, заявляючи, що США не отримали від них очікуваної допомоги під час війни з Іраном.

Стармер наполягає, що Велика Британія не буде втягнута в ширшу війну, при цьому уряд Британії наголосив на «міцних» відносинах між США і Великою Британією.

Нещодавно видання Financial Times із посиланням на неназваних чиновників і дипломатів повідомило, що спроби США бути посередниками в мирному врегулюванні війни між Росією й Україною зайшли в глухий кут, оскільки президент США Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів.

Однією з причин називають війну США й Ізраїлю проти Ірану, яка відвернула увагу Вашингтона від українського напрямку.

Це заперечили в Кремлі. Там також заявили, що РФ все ще зацікавлена в продовженні переговорів щодо припинення війни, але місце й дата наступного раунду переговорів залишаються неясними.

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю NBC News, що укладення мирної угоди заважає позиція українського президента Володимира Зеленського. «Я здивований, що Зеленський не хоче укласти угоду. Скажіть Зеленському укласти угоду, тому що Путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато важче домовитися», – сказав Трамп.

При цьому 3 березня президент США наголосив, що припинення війни РФ проти України залишається одним з його пріоритетів.

Президент України заявляв, що США мають чинити більше тиску на Росію, а не на нього. «Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці справді хочуть закінчити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але необхідно чинити більше тиску на Росію, а не на мене», – заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico.

Перші раунди переговорів Росії, України й США відбулися 23–24 січня і 4–5 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах, а третій – 17–18 лютого у Швейцарії. Наступну зустріч планували провести на початку березня, але бойові дії на Близькому Сході завадили її організувати.