У Кремлі відреагували на повідомлення про те, що Трамп втрачає інтерес до переговорів з Україною

Кремль відкинув повідомлення Financial Times про те, що спроби США бути посередниками в мирному врегулюванні війни між Росією й Україною зайшли в глухий кут, оскільки президент Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 16 березня заявив, що влада Росії звернула увагу на такі повідомлення ЗМІ, але дійшла іншого висновку. «Активні згадки президента Трампа про Україну в його останніх заявах свідчать про протилежне. Ніякого інтересу, судячи з заяв, президент Трамп не втрачав. Більше того, він наполегливо закликає (президента України Володимира) Зеленського піти на угоду»», – сказав Пєсков журналістам.

Речник російського лідера також заявив, що РФ все ще зацікавлена в продовженні переговорів щодо припинення війни, але місце й дата наступного раунду переговорів залишаються неясними.

«Поки що, на жаль з об’єктивних причин, місце і час не узгоджені, але ми вважаємо, що це буде можливо вже в найближчій перспективі», - зазначив Пєсков.

Напередодні видання Financial Times із посиланням на неназваних чиновників і дипломатів повідомило, що спроби США бути посередниками в мирному врегулюванні війни між Росією й Україною зайшли в глухий кут, оскільки президент США Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів.

Однією з причин називають війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка відвернула увагу Вашингтона від українського напрямку. За словами європейських дипломатів, американські чиновники минулого тижня повідомили колегам із Євросоюзу, що США не посилюватимуть санкції проти російської нафтової промисловості.

Також, за даними Financial Times, помічник президента Росії Юрій Ушаков у різкій формі відмовив французьким представникам, які намагалися переконати Кремль допустити Європу до мирних переговорів.

Високопоставлений європейський дипломат розповів, що радники президента Франції Емманюель Бонн і Бертран Бухвальтер у лютому приїздили до Москви для переговорів із Ушаковим. Помічник російського президента, як стверджується, відповів відмовою на прохання щодо участі представників ЄС у переговорах між Росією, Україною та США, використавши нецензурну лексику.

«Вибачте, але взагалі-то ні, йдіть на ***», – наводить слова Ушакова Financial Times (Sorry, actually, no we donʼt, fuck you).

Коментуючи цю зустріч, представник Кремля Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що європейські країни «не хочуть допомагати мирному процесу». «Коли приїхав представник Франції, він не приніс жодних позитивних сигналів», – сказав Пєсков.

За його словами, європейці «витрачають усі свої зусилля на те, щоб переконати українців продовжувати війну», натомість Росія «впевнена, що перемагає» і «динаміка на фронті» для російської армії позитивна.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, заявив в інтерв’ю NBC News, що укладення мирної угоди заважає позиція українського президента Володимира Зеленського. «Я здивований, що Зеленський не хоче укласти угоду. Скажіть Зеленському укласти угоду, тому що Путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато важче домовитися», – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що США мають чинити більше тиску на Росію, а не на нього. «Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці справді хочуть закінчити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але необхідно чинити більше тиску на Росію, а не на мене», – заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico.

Перші раунди переговорів Росії, України й США відбулися 23–24 січня і 4–5 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах, а третій – 17–18 лютого у Швейцарії. Наступну зустріч планували провести на початку березня, але бойові дії на Близькому Сході завадили її організувати.