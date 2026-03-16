Каллас про небажання РФ залучати Європу до переговорів: «чому вони повинні з нами говорити?»

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас не здивована грубою, як повідомляється в медіа, відповіддю російської сторони на запит делегатів із Франції залучити Європу до переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це Кая Каллас сказала журналістам 16 березня в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Росія показала, що вона насправді не хоче вести переговори. Вона фактично посилює свої атаки на Україну, тому що хоче, щоб були задоволені її максималістські цілі. І тому, оскільки європейці не готові дати їм ці максималістські вимоги, то, звичайно, чому вони повинні з нами говорити?» – зауважила Каллас.

Топдипломатка ЄС підкреслила, що слід насамперед посилювати на Росію тиск, зокрема забезпечувати дотримання максимальної стелі цін на нафту, боротися з так званим тіньовим флотом, що перевозить сировину в обхід обмежень, і погодити 90-мільярдний кредит для України.

«Усе це важливо для того, щоб ми тиснули на Росію, щоби вона перейшла від удавання переговорів до справжніх переговорів… Послаблення Сполученими Штатами санкцій щодо російської нафти є небезпечним прецедентом, тому що зараз нам потрібно, щоб у них було менше грошей на ведення війни, а не більше», – зауважила Каллас.

Напередодні видання Financial Times із посиланням на неназваних чиновників і дипломатів повідомило, що спроби США бути посередниками в мирному врегулюванні війни між Росією й Україною зайшли в глухий кут, оскільки президент США Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів.

Однією з причин називають війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка відвернула увагу Вашингтона від українського напрямку. За словами європейських дипломатів, американські чиновники минулого тижня повідомили колегам із Євросоюзу, що США не посилюватимуть санкції проти російської нафтової промисловості.

Також, за даними Financial Times, помічник президента Росії Юрій Ушаков у різкій формі відмовив французьким представникам, які намагалися переконати Кремль допустити Європу до мирних переговорів.

Високопоставлений європейський дипломат розповів, що радники президента Франції Емманюель Бонн і Бертран Бухвальтер у лютому приїздили до Москви для переговорів із Ушаковим. Помічник російського президента, як стверджується, відповів відмовою на прохання щодо участі представників ЄС у переговорах між Росією, Україною та США, використавши нецензурну лексику.

«Вибачте, але взагалі-то ні, йдіть на ***», – наводить слова Ушакова Financial Times (Sorry, actually, no we donʼt, fuck you).

Коментуючи цю зустріч, представник Кремля Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що європейські країни «не хочуть допомагати мирному процесу». «Коли приїхав представник Франції, він не приніс жодних позитивних сигналів», – сказав Пєсков.

За його словами, європейці «витрачають усі свої зусилля на те, щоб переконати українців продовжувати війну», натомість Росія «впевнена, що перемагає» і «динаміка на фронті» для російської армії позитивна.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, заявив в інтерв’ю NBC News, що укладення мирної угоди заважає позиція українського президента Володимира Зеленського. «Я здивований, що Зеленський не хоче укласти угоду. Скажіть Зеленському укласти угоду, тому що Путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато важче домовитися», – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що США мають чинити більше тиску на Росію, а не на нього. «Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці справді хочуть закінчити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але необхідно чинити більше тиску на Росію, а не на мене», – заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico.

Трамп також зазначав, що тимчасове ослаблення санкцій проти російської нафти пов’язане з енергетичною кризою після закриття Ормузької протоки.

«Я хочу, щоб світ мав нафту», – сказав Трамп. Президент США уточнив, що санкції повернуться, як тільки криза, пов’язана з Іраном, закінчиться. Трамп зазначив, що Іран хоче укласти угоду, але Білий дім наразі не планує домовленостей із Тегераном, «бо умови ще недостатньо добрі».

Перші раунди переговорів Росії, України й США відбулися 23–24 січня і 4–5 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах, а третій – 17–18 лютого у Швейцарії. Наступну зустріч планували провести на початку березня, але бойові дії на Близькому Сході завадили її організувати.