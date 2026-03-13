«Путіна можна змусити припинити вбивства». Як Близький Схід поставив переговори про мир в Україні – на павзу

ВАШИНГТОН – Переговори про припинення російсько-української війни сповільнилися, оскільки США зосередилися на конфлікті з Іраном. Україна та її союзники тепер оцінюють, що це означає для дипломатії та ситуації на фронті.

Київ і Москва 12 березня підтвердили перенесення чергового раунду тристоронніх переговорів.

Цього року вони відбулися вже тричі і були присвячені територіальним питанням та гарантіям безпеки у разі можливого припинення вогню. За словами президента України Володимира Зеленського, переговори мали поновитися на початку березня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив російським медіа, що планування переговорів стало складним, оскільки наразі незрозуміло, коли американські посадовці зможуть узяти участь у них.

У центрі уваги – Близький Схід

Павза в переговорах пов’язана з тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа спрямувала значні ресурси на конфлікт з Іраном, зокрема перекинула системи ППО та іншу військову техніку до регіону Перської затоки.

Через це у Вашингтоні з’явилися побоювання, що Україна може тимчасово втратити пріоритетність.

Під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил 12 березня законодавці обговорювали, чи може криза на Близькому Сході опосередковано посилити позиції Росії. Військові посадовці визнали, що доводиться перерозподіляти ресурси між різними напрямами.

Командувач Європейського командування США та верховний командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив законодавцям, що частину ресурсів, зокрема засоби протиповітряної оборони, перекинули на Близький Схід через загрозу іранських безпілотників і ракет для американських сил та союзників у регіоні.

«Обсяг безпекової допомоги, яку ми можемо надавати, завжди обмежений глобальними пріоритетами», – сказав Гринкевич, додавши, що рівень підтримки України зрештою визначається політичними рішеннями Білого дому та Конгресу.

За його словами, зростання цін на нафту також може бути вигідним для Москви, оскільки російська армія значною мірою фінансується із доходів від енергоресурсів.

12 березня адміністрація Трампа частково послабила санкції проти Кремля, дозволивши впродовж 30 днів транспортувати російську нафту, яка вже перебуває в морі.

«Цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в морі, і не дасть значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх енергетичних доходів від податків, що стягуються у місці видобутку», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Утім, деякі аналітики очікують, що в найближчі тижні можуть з’явитися нові винятки та послаблення, якщо світові ціни на нафту залишатимуться високими.

Павза чи кінець?

Колишні американські дипломати, які працювали в Україні за кількох республіканських адміністрацій, вважають, що зміна фокусу є лише тимчасовою.

Вільям Тейлор-молодший, який очолював посольство США в Києві за президентства Джорджа Буша-молодшого та під час першої президентської каденції Дональда Трампа, сказав в інтерв’ю Радіо Свобода: цілком очікувано, що адміністрація США зараз надає пріоритет конфлікту з Іраном.

«Але коли операція проти Ірану завершиться, для них буде дуже важливо… зробити ще одну спробу змусити Путіна зупинити вбивства, – сказав Тейлор. – Я думаю, що адміністрація найближчими днями або тижнями буде зосереджена на Ірані».

За словами Тейлора, США все ще мають значні важелі впливу на Москву. Він припустив, що відновлення санкцій проти російського енергетичного експорту та розширення військової підтримки України можуть змусити Кремль припинити бойові дії – навіть якщо формальна мирна угода залишається малоймовірною.

«Путін не підпише угоду про припинення вогню, – сказав Тейлор, – але його можна змусити припинити вбивства».

Росія втрачає союзників?

Ще один колишній посол США вважає, що криза на Близькому Сході зрештою може послабити стратегічні позиції Москви.

Посол США в Україні за президентства Джорджа Буша-молодшого Джон Гербст сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, що конфлікт навколо Ірану нині є головним питанням безпеки для Вашингтона. Утім, за його словами, ця ситуація може мати й певні переваги для України.

Іранські безпілотники, які Росія давно використовує для атак на українські міста, тепер створюють серйозні виклики для оборони США та їхніх союзників на Близькому Сході. Через це знову зросла увага до українського досвіду протидії таким озброєнням.

«Світ зараз дуже серйозно говорить про те, наскільки ефективними є українські дрони», – сказав Гербст.

За його словами, країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, нині вивчають українські технології безпілотників і засоби захисту від них.

Українські дрони

Київ уже намагався підкреслити перевагу України в безпілотниках.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна раніше пропонувала Сполученим Штатам масштабне партнерство у сфері виробництва дронів та оборони, однак Білий дім так і не схвалив цю угоду.

Після посилення атак іранських безпілотників на Близькому Сході Зеленський знову запропонував цю ідею і зазначив, що український досвід може допомогти захистити американські сили та їхніх союзників.

Західні посадовці дедалі частіше називають Україну одним зі світових центрів інновацій у сфері безпілотної війни – з багаторічним досвідом протистояння Росії.

За словами Джона Гербста, демонстрація цих можливостей і допомога партнерам США є для Києва найкращою стратегією, поки переговори не відбуваються.

Підтримка України також може мати політичну вагу у Вашингтоні.

«Україна насправді допомагає Сполученим Штатам, нашим союзникам і партнерам на Близькому Сході», – сказав Гербст.

Водночас така криза може ще більше ускладнити відносини Росії зі США.

Розвідувальні служби США та їхніх союзників припускають, що Москва може передавати Ірану інформацію або технології, які використовують для атак у регіоні. Такі звинувачення Кремль заперечує.

У Сенаті республіканець від штату Кентуккі Мітч Макконнелл заявив, що зростання співпраці між Росією та Іраном демонструє, наскільки глобальні конфлікти дедалі більше пов’язані між собою.

Виступаючи в Сенаті 12 березня, він заявив, що іранські безпілотники вже вплинули на перебіг війни в Україні, а можливе сприяння Росії атакам Ірану свідчить про зближення противників США.

«Іранські дрони в українському небі вже чітко показали зв’язки між противниками Сполучених Штатів», – сказав Макконнелл.

Поки що, за словами аналітиків, на Україну чекає період невизначеності.

Бойові дії тривають, російська економіка залишається готовою до тривалого конфлікту, а дипломатична увага США зосереджена на Ірані.

Утім, колишні дипломати кажуть, що павза лише відкладе наступний етап переговорів.

За словами Тейлора, коли криза на Близькому Сході вщухне, адміністрація США знову зіткнеться з тим самим стратегічним викликом – як завершити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової.

Він зазначив, що зрештою Вашингтону доведеться повернутися до питання, як завершити російсько-українську війну: через переговори, економічний тиск або розширення військової підтримки Києва.