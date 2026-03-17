Україна та Британія розвиватимуть спільну екосистему оборонної співпраці – декларація

Офіс президента України та пресслужба уряду Британії опублікували текст Декларації про поглиблення співробітництва між двома країни в сфері безпеки та оборонної промисловості, яку сторони підписали 17 березня.

Документ визначає рамки посиленого співробітництва у сфері безпеки та оборони між двома країнами для зміцнення колективної оборони.

Зокрема, Київ і Лондон планують докладати зусиль, щоб військовий потенціал України розвинувся до рівня, який дозволить їй у разі військової агресії проти Британії «за необхідності та відповідно до національного законодавства й процедур, надати ефективну військову допомогу».

«Наші країни працюватимуть над розвитком спільної екосистеми оборонної промисловості та технологій, заснованої на принципах інноваційності, стійкості та швидкої адаптації до мінливих викликів у сфері безпеки», – йдеться в тексті.

Таке співробітництво може охоплювати створення спільних виробничих ліній, спільні науково-дослідні роботи, інтеграцію оборонних ланцюгів постачання, а також розвиток промислових партнерств для підтримки великомасштабного виробництва оборонних систем і компонентів.

Поміж іншого, сторони планують працювати над прискоренням реалізації програми LYRA. Йдеться про портфель спільних проєктів, які охоплюють безпілотні апарати, протиповітряну оборону, засоби ураження великої дальності та «інші інноваційні технологічні напрями, що базуються на ефективному обміні даними та відповідних угодах».

Підписанти привітали угоду між міністерствами оборони двох країн, яка дозволяє здійснювати ліцензійне виробництво розробленого в Україні безпілотника-перехоплювача OCTOPUS у Великій Британії, як приклад спільної розробки інноваційних технологій.





Також Україна та Британія зобов’язуються зміцнювати двостороннє партнерство у сфері систем протиповітряної оборони та розробки й виробництва ракет ППО, щоб усунути «критичні прогалини» в оборонних спроможностях України, Великої Британії та ширшого євроатлантичного простору:

«Пріоритетними напрямами, зокрема, будуть економічно ефективні перехоплювачі БПЛА та засоби виявлення, інтеграція систем проти крилатих ракет та розвиток антибалістичних спроможностей».

Країни також планують шукати можливості для співробітництва в галузі оборонної промисловості та технологій із третіми країнами.

Декларація також містить наміри щодо інтегрування досвіду України, отриманого під час оборони від російської агресії, поглиблення співпраці в навчанні й підготовці та прискорення обміну інформацією в галузі оборони.

Президент України вдень 17 березня прибув до Лондона, де мав аудієнцію з королем Чарльзом ІІІ, виступив у британському парламенті та підписав українсько-британську Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості зі Стармером.