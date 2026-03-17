Зеленський розповів, скільки експертів із протидії «Шахедам» Україна відрядила на Близький Схід

Обов’язком нинішнього покоління лідерів є забезпечити «справжню безпеку», в тому числі засобами, перевіреними в умовах війни, заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Великої Британії 17 березня.

У цьому контексті він згадав про розміщення українських експертів із протидії дронам на Близькому Сході.

«Наразі перебуває 201 українець у регіоні Близького сходу та Перської затоки. Ще 34 готові до розгортання. Це військові експерти, експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів «Шахед». Наші команди вже є в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та прямують до Кувейту. Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами – угоди вже укладено. Ми не хочемо, щоб цей терор іранського режиму проти його сусідів мав успіх», – сказав Зеленський.

Він уточнив, що Київ відправив військових експертів на прохання партнерів, зокрема, Сполучених Штатів. Голова держави назвав цей крок фактичною частиною дронової угоди, яку Україна пропонувала США і яка «досі залишається на столі переговорів».

«Ми готові запропонувати подібні угоди всім нашим надійним партнерам – від практичної співпраці у сфері безпілотників до майбутніх оборонних альянсів. Не думаю, що хтось захоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки.

Президент США Дональд Трамп 15 березня вкотре публічно відкинув допомогу України у захисті від іранських дронів. Він заявив, що Вашингтону «не потрібна допомога», додавши, що «остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський».

На початку березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці. Financial Times писало, що США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів. В Ірані назвали Україну «законною ціллю».



