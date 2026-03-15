Війна Росії проти Україна та війна на Близькому Сході виявили гостру необхідність пошуку нових технологічних рішень для відбиття масованих дронових атак.

Одним із них, можливо, є лазерна зброя. Принаймні в Ізраїлі стверджують, що вперше успішно застосували її проти «шахедів».

Нечітке аматорське відео, на якому ракети нібито зникають у спалахах над Ліваном, поширили в інтернеті 2 березня. У дописі під відео стверджується, що це нібито відзната робота нової ізраїльської системи протиповітряної оборони під час війни на Близькому Сході.

Ізраїльська армія вперше застосувала в реальному бою, знищивши запущені угрупованням «Хезболла» Угруповання визнане терористичним у США та Ізраїлі дрони за допомогою новітньої системи лазерного перехоплення Iron Beam («Залізний промінь») або як ще називають систему «Маґен ор» (івр. מגן אור – «Світловий щит»). Про це повідомило профільне видання IsraelDefense. Є повідомлення Мінстерства оборони Ізраїлю і розробників (компанії Rafael), що станом на березень 2026 року ця система, нібито, офіційно була інтегрована в багаторівневу систему ППО країни.

Багато хто ставить ці повідомлення під сумнів через специфічність виокристання лазерів для знищення цілей у повітрі. Чому? Про це нижче у тексті.

Російські війська майже щодня атакують Україну дешевими дронами-камікадзе іранської розробки. Тому підходи до протиповітряної оборони доводиться переглядати. Нині українські виробники розробляють кілька лазерних систем, які, за їхніми словами, можуть допомогти розвʼязати проблему використання дорогих ракет проти дешевих дронів.

Чому є потреба у такій зброї?

«Зараз витрати на протиповітряну оборону просто не виправдовують себе, – сказав Радіо Свобода американський експерт із лазерної зброї Джаред Келлер, – не можна застосовувати ракету за мільйон доларів проти дрона за 500 доларів. У цьому просто немає жодного раціонального сенсу».

Після того як у 1973 році в США вперше збили безпілотник лазером, було багато спроб створити таку зброю. Але до недавнього часу ця технологія залишалася експериментальною.

Новий поштовх до розробки лазерної зброї, каже Келлер, значною мірою пов’язаний із розвитком дешевих дронів, зокрема «Шахедів», які використовує Росія.

«Тепер з’явився стимул шукати дешевші засоби протидії, і тому лазери стають дедалі привабливішими», – сказав він.

Це реально?

Чи можуть лазерні системи, постріл із яких коштує лише кілька доларів, ефективно протидіяти дронам-камікадзе? Це залежить від того, кого запитати.

Австралійська компанія Electro Optical Systems нещодавно отримала контракт на виробництво лазерної зброї для Нідерландів на 85 мільйонів доларів. Її генеральний директор Андреас Швер розповів Радіо Свобода, що така зброя потенційно могла б захищати українські міста від атак дронів:

«Потужні лазерні системи особливо добре підходять для протидії атакам дронів-камікадзе, бо можуть дуже швидко й багаторазово вражати цілі.«Боєприпасом» для лазера є електроенергія, а не ракети чи снаряди. Це усуває потребу в перезаряджанні і дозволяє системі працювати безперервно».

Численні обмеження

Утім поза межами цієї галузі експерти вказують на численні обмеження сучасної лазерної зброї. Через це, імовірно, вона стане лише одним із елементів майбутніх систем протиповітряної оборони, а не їхнім головним компонентом.

Келлер називає одним із головних обмежень лазерної зброї так званий «час впливу». Потужні лазерні системи знищують цілі, пропалюючи їх. Наприклад, корпус дрона або обшивку ракети, що призводить до втрати керування, аеродинамічної несправності або вибуху. Але для цього потрібні час і надзвичайна точність.

Як лупі потрібно кілька секунд, щоб пропалити папір, фокусуючи сонячне світло, так і потужним лазерним променям потрібен час впливу. Він може змінюватися залежно від матеріалу повітряної цілі, її руху та відстані.

«На відміну від ракетної установки, яка може випустити одразу кілька ракет-перехоплювачів, лазер має зафіксувати ціль і тримати промінь на одній точці. І лише після цього можна перейти до наступної цілі», – сказав Джаред Келлер Радіо Свобода.

Руйнівну дію лазера можуть суттєво зменшувати дощ, туман або пил в атмосфері.

Дослідження 2014 року показало , що під час помірного дощу лазеру потрібно близько 30 секунд впливу, щоб пошкодити ціль на відстані одного кілометра. У ясну погоду для такого самого результату достатньо лише трьох секунд.

Виробники наголошують, що лазерна зброя майже не створює ризику побічних втрат — на відміну від систем протиповітряної оборони, ракети яких можуть збитися з курсу і призвести до загибелі людей. Водночас лазери несуть і новий ризик для цивільних.

10 лютого повітряний простір над Ель-Пасо в штаті Техас раптово закрили після того, прикордонна служба США застосувала лазерну зброю проти об’єкта в повітрі. Згодом з’ясувалося , що це була повітряна кулька для вечірок. Після цього американське авіаційне відомство призупинило всі польоти в цьому районі.

Хаос через скасування авіарейсів приблизно на вісім годин став сигналом тривоги: лазери можуть пошкоджувати літаки навіть на значній відстані від самої установки або її цілі. Цивільні авіаційні служби навряд чи ризикнуть допустити подібні інциденти.

Професор аерокосмічної інженерії в Університеті штату Оклахома Джеймі Джейкоб каже, що поява лазерної зброї на сучасному полі бою, ймовірно, спричинить подальшу еволюцію ударних дронів. Це може включати теплостійкий захист або дрони, які обертатимуться в повітрі, щоб не допустити тривалого ураження однієї точки на корпусі:

«Зрештою, це гра в кішки-мишки, – сказав він Радіо Свобода, – щойно з’являється ефективний захист від певної загрози, то виникає нова версія цієї загрози. Така природа сучасної війни».