Україна і Британія домовилися про поглиблення оборонної співпраці

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні 17 березня. У своєму телеграмі він назвав це першою зустріччю «у форматі стратегічного діалогу».

«Сьогодні ми підписали Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості. Це важливий крок для зміцнення нашого захисту», – заявив Зеленський.

Він додав, що поінформував Стармера про ситуацію на фронті, російські атаки та оборонні потреби України. Сторони обговорили розвиток спільного оборонного виробництва, посилення української протиповітряної оборони додатковими ракетами та ситуацію на Близькому Сході.

Стармер заявив за підсумками зустрічі із Зеленськими, що конфлікт на Близькому Сході посилив потребу у швидких військових інноваціях, які мають центральне значення для національної та економічної безпеки Британії.

«Сьогодні ми домовилися про нове оборонне партнерство між Україною та Великою Британією, яке зміцнює здатність України захищатися від жорстоких атак Росії та гарантує готовність Великої Британії та наших союзників до майбутніх загроз», – повідомив він.

Зеленський під час звернення до британського парламенту 17 березня повідомив, що Україна відправила 201 експерта з протидії дронам на Близькому Сході, ще 34 «готові до розгортання».

Президент України вдень 17 березня прибув до Лондона і мав аудієнцію з королем Чарльзом ІІІ.



