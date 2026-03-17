Макрон про Ормузьку протоку: Франція «не є стороною конфлікту»

Франція не братиме участі в розблокуванні Ормузької протоки, заявив президент країни Еммануель Макрон 17 березня. Його слова передають міжнародні агенції.

Слова Макрона пролунали після заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який висловлював надію, що Париж готовий долучитися.

«Ми не є стороною конфлікту, тому Франція ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішньому контексті», – сказав Макрон на початку засідання уряду, присвяченого обговоренню конфліктів на Близькому Сході, цитує Reuters.

Президент додав, що, щойно ситуація «заспокоїться», Париж буде готовий разом з іншими країнами взяти на себе відповідальність за забезпечення супроводу через протоку.

Виступаючи на заході в Білому домі напередодні, Трамп сказав, що розмовляв із Макроном, поставивши йому оцінку «8 з 10» за його позицію щодо розблокування Ормузької протоки союзниками, і запропонував Макрону приєднатися до цих зусиль.

14 березня Трамп висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни направлять військові кораблі в район Ормузької протоки, щоб прохід суден по ньому був безпечним.

Натомість міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не надсилатиме військові кораблі для гарантування безпеки в Ормузькій протоці на заклик Трампа. За даними The Telegraph, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відмовляється надсилати військові кораблі в Ормузьку протоку на заклик Трампа.

В оприлюдненому 16 березня інтерв’ю Financial Times Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо держави-члени альянсу не допоможуть відкрити критично важливу Ормузьку протоку, шлях транспортування нафти, який фактично закрив Іран на тлі війни зі Сполученими Штатами й Ізраїлем.



