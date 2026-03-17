Зеленський обговорив із Рютте посилення ППО України та ситуацію на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте під час свого візиту до Великої Британії 17 березня.

«Обговорили багато різних тем, але передусім посилення ППО та захист наших людей від російських атак», – повідомив він.

Зеленський подякував за програму PURL, яка дозволяє закуповувати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot для України в Сполучених Штатів. Він додав, що Київ планує працювати над залученням нових країн до ініціативи і збільшенням внесків.

«Звісно, говорили і про ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу. Росія не повинна отримувати від цього жодної вигоди і жодної можливості затягувати свою війну проти України», – зазначив президент.

Рютте наразі не коментував зустріч. Пресслужба НАТО раніше повідомляла, що генеральний секретар альянсу відвідає Велику Британію, де зустрінеться із Зеленським і прем’єр-міністром країни Кіром Стармером.

Президент України вдень 17 березня прибув до Лондона, де мав аудієнцію з королем Чарльзом ІІІ, виступив у британському парламенті та підписав українсько-британську Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості зі Стармером.