ISW про заяви Лаврова: РФ відкидає мирне врегулювання, яке не задовольняє всі її вимоги

Росія продовжує відкидати будь-яке мирне врегулювання з Україною шляхом переговорів, яке не задовольняє всі вимоги РФ, навіть якщо воно задовольняло б її територіальні претензії, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який 16 березня на спільній пресконференції з кенійським колегою «повторив, що Росія відмовляється припиняти війну, навіть якщо Україна «визнає реалії «на місцях» і повністю передасть Донбас Росії».

«Лавров наполягав на тому, що нинішній демократично обраний український уряд є «корінною причиною» війни, і назвав потенційні післявоєнні європейські миротворчі війська, які будуть розгорнуті на території, контрольованій Україною, «окупаційними силами». Такий опис Лавровим європейських військ, які будуть розгорнуті на території, що утримується Україною, з дозволу України, але, ймовірно, без дозволу Росії, демонструє спробу РФ утвердити свій контроль над суверенною українською територією, натякаючи, що територія, на яку українська влада запросить європейські війська, не є частиною України», – йдеться у звіті.

В ISW наголосили, що Кремль неодноразово використовував риторику «корінних причин», щоб повторити свої максималістські вимоги, зокрема щодо нерозширення НАТО, нейтралітету України, «демілітаризації» (скорочення чисельності українських Збройних сил таким чином, щоб Україна не могла захистити себе) і «денацифікації» (заміна чинного українського уряду проросійським маріонетковим урядом).

«Кремль продовжує публічно наполягати на тому, що він не бажає відступати від цих вимог навіть під час тристоронніх переговорів зі Сполученими Штатами й Україною», – зазначили аналітики.

Напередодні Кремль відкинув повідомлення Financial Times про те, що спроби США бути посередниками в мирному врегулюванні війни між Росією й Україною зайшли в глухий кут, оскільки президент Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 16 березня заявив, що влада Росії звернула увагу на такі повідомлення ЗМІ, але дійшла іншого висновку. «Активні згадки президента Трампа про Україну в його останніх заявах свідчать про протилежне. Ніякого інтересу, судячи з заяв, президент Трамп не втрачав. Більше того, він наполегливо закликає (президента України Володимира) Зеленського піти на угоду»», – сказав Пєсков журналістам.

Речник російського лідера також заявив, що РФ все ще зацікавлена в продовженні переговорів щодо припинення війни, але місце й дата наступного раунду переговорів залишаються неясними.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив в інтерв’ю NBC News, що укладенню мирної угоди заважає позиція українського президента Володимира Зеленського. «Я здивований, що Зеленський не хоче укласти угоду. Скажіть Зеленському укласти угоду, тому що Путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато важче домовитися», – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що США мають чинити більше тиску на Росію, а не на нього. «Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці справді хочуть закінчити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але необхідно чинити більше тиску на Росію, а не на мене», – заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico.

Перші раунди переговорів Росії, України й США відбулися 23–24 січня і 4–5 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах, а третій – 17–18 лютого у Швейцарії. Наступну зустріч планували провести на початку березня, але бойові дії на Близькому Сході завадили її організувати.