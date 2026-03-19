Кошта розкритикував на саміті ЄС і Орбана, і Зеленського

Президент Європейської ради Антоніу Кошта 19 березня під час виступу на саміті ЄС у Брюсселі перед лідерами розкритикував як прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, так і президента України Володимира Зеленського, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода з посиланням на чиновника ЄС, не уповноваженого давати офіційні коментарі ЗМІ.

Зокрема чиновник, який обізнаний із перебігом закритої дискусії, повідомив, що тему України лідери обговорювали півтори години, перш ніж вийти на відеозвʼязок із українським президентом Володимиром Зеленським.

Під час цієї дискусії без участі Зеленського угорський премʼєр Віктор Орбан двічі брав слово, нагадуючи свої аргументи щодо необхідності відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Кошта, взявши слово, назвав поведінку Орбана неприйнятною з огляду на те, що угорський премʼєр блокує останні кроки, необхідні для затвердження позики на 90 мільярдів євро для України. Така поведінка, за словами Кошти, суперечить принципам договорів ЄС, зокрема принципу лояльної співпраці та добросовісних дій.

Далі Кошта згадав ситуацію з нафтопроводом «Дружба» та свою роботу разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн із українською владою протягом останніх тижнів. Кошта розповів, що президент Зеленський фактично погодився прийняти підтримку ЄС, а також рухатися вперед і виконувати свої зобов’язання щодо енергопостачання до ЄС.

Водночас президент Європейської ради наголосив, що деякі заяви президента Зеленського в минулому були недоречними за тоном, і його риторика насправді нікому не допомагає, і він фактично захистив Орбана.

Після цього відбулася дискусія, багато лідерів взяли слово, і потім перейшли до відеоконференції з президентом Зеленським та затвердили висновки саміту в частині України, так і не погодивши надання першого траншу кредиту для України.

У переддень саміту ЄС у Брюсселі західні дипломати в розмові з Радіо Свобода дедалі скептичніше оцінювали шанси на розблокування Угорщиною кредиту для України на 90 мільярдів євро. Попри інтенсивні переговори і тиск з боку керівництва Євросоюзу, сигналів про зміну позиції Будапешта немає.

Словаччина й Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».