Лідери ЄС розповіли про «великі очікування» від саміту щодо України

Очільники держав-членів Євросоюзу, прибуваючи на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, критикують прем’єра Угорщини за блокування 90-мільярдної позики Україні, передає кореспондентка Радіо Свобода. Деякі відкрито пов’язують це з парламентськими виборами в Угорщині, які відбудуться в квітні і які Орбан, як свідчать соцопитування, ризикує програти.

«Він використовує Україну як зброю у своїй виборчій кампанії, і це неправильно. У нас була домовленість, і я вважаю, що він нас зрадив. Нам потрібно знайти рішення, як бути далі», – заявив журналістам прем’єр Фінляндії Петтері Орпо.

Очільник уряду Швеції Ульф Крістерссон також вважає, що Віктор Орбан керується насамперед внутрішньополітичними причинами. Шведський прем’єр попереджає про «серйозні проблеми» для України, якщо рішення не знайдуть сьогодні.

«Не вважаю, що ЄС має ставати інструментом угорської внутрішньої політики… Якщо це питання не буде вирішене сьогодні, Україна матиме серйозні проблеми. І я боюся, що саме цього і прагне Угорщина… Ми не змінюємо позицію і не порушуємо обіцянок. Особливо, коли це так боляче б’є по іншій країні», – зауважив Крістерссон, додавши про «велике очікування «зеленого світла» сьогодні».

Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен зазначив, що очікує на повагу до рішення, вже ухваленого на рівні ЄС.

«Очевидно, що Україна потребує нашої повної підтримки, щоб перемогти у цій війні проти російської агресії. Цей кредит є критично важливим, щоб Україна могла підготуватися до наступної зими», – сказав топпосадовець із Нідерландів.

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер, який наприкінці минулого року заблокував так званий репараційний кредит для України, основою якого мали стати заморожені активи Росії, теж очікує на виконання рішення, що стало альтернативою «репараційній» позиці.

«Розумію, що зараз триває виборчий процес в Угорщині, і це (незгоду Орбана – ред.) потрібно розглядати в цьому контексті. Але в будь-якому випадку ця позика має бути реалізована. Україна повинна отримати фінансування для продовження війни… Рішення було політично прийняте, тому воно має бути виконане», – сказав де Вевер.

Президент Литви Ґітанас Науседа зауважив, що переконати Віктора Орбана – «дуже складно», проте наголосив на важливості знайти спосіб розблокувати позику Україні.

«Україні вкрай потрібні ці 90 мільярдів євро – для закупівлі військового обладнання і стабілізації макроекономічної ситуації. Вони перебувають під величезним тиском – як на полі бою, так і в економіці. Тому маємо продовжувати їх підтримувати», – підкреслив Науседа.

Словаччина й Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».