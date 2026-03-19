Зустріч лідерів ЄС: йтиметься про війни в Україні й Ірані, очікується виступ Зеленського

Війни в Україні й Ірані будуть на порядку денному зустрічі лідерів Європейського Союзу, яка стартує в Брюсселі 19 березня.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта в офіційному запрошенні лідерів ЄС на саміт у Брюсселі 19-20 березня анонсував участь президента України.

За словами Кошти, Володимир Зеленський виступить на початку дискусії лідерів ЄС щодо України. Не уточнювалося, чи буде це особиста присутність, чи виступ через відеозв’язок.

Зеленський у ці дні перебуває за кордоном із візитами: 18 березня він був в Іспанії, а перед тим – у Великій Британії.

У переддень саміту ЄС у Брюсселі західні дипломати в розмові з Радіо Свобода дедалі скептичніше оцінювали шанси на розблокування Угорщиною кредиту для України на 90 мільярдів євро. Попри інтенсивні переговори і тиск з боку керівництва Євросоюзу, сигналів про зміну позиції Будапешта немає.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Тим часом, ціни на паливо в ЄС різко зросли з моменту початку повітряної кампанії США й Ізраїлю проти Ірану майже три тижні тому, і держави-члени Євросоюзу намагаються знайти способи полегшити тягар для споживачів.