Прем’єр Бельгії уточнив свою позицію щодо переговорів із Росією

Бельгія продовжує виступати за підтримку України й посилення тиску на Росію, але не вважає нормальним той факт, що Європейський Союз відсутній за столом перемовин. Про це заявив її прем’єр-міністр Барт де Вевер, прибуваючи на саміт лідерів Євросоюзу 19 березня, передає кореспондентка Радіо Свобода з Брюсселя.

«Я зазначив, що не вважаю нормальним, що ми фінансуємо цю війну, але при цьому не представлені за столом переговорів. Це – ненормальна ситуація. Маємо брати участь у переговорах, щоб досягти прийнятного миру», – зазначив де Вевер.

14 березня в інтерв’ю, опублікованому газетою L’Echo, очільник бельгійського уряду, який у грудні заблокував рішення про надання Україні багатомільярдної позики за рахунок заморожених активів, закликав Європу досягти угоди з Росією, щоб завершити війну в Україні. Стратегію щодо її підтримки й посилення тиску на Росії де Вевер назвав неспроможною з огляду на відсутність у ній Сполучених Штатів.

«З огляду на те, що ми не можемо чинити тиск на Путіна, відправивши зброю в Україну, і не можемо задушити її економіку без підтримки США, залишається лише один спосіб: укласти угоду», – заявив в інтерв’ю де Вевер.

Прем’єр Бельгії також говорив про необхідність переговорів задля відновлення доступу до дешевих енергоносіїв, називаючи це «здоровим глуздом». Водночас топпосадовець зауважував, що не слід бути наївними щодо російського лідера Володимира Путіна – прем’єр Бельгії підтримав переозброєння Європи і розміщення військ на її східних кордонах.

19 березня у розмові з журналістами де Вевер сказав, що мав на увазі довгострокову перспективу.

«Коли я говорю про нормалізацію відносин, то маю на увазі ситуацію, коли буде досягнуто прийнятного і сталого миру з Росією. Це вже довгострокова перспектива», – зауважив очільник бельгійського уряду.

Раніше видання Financial Times із посиланням на неназваних чиновників і дипломатів повідомило, що спроби США бути посередниками в мирному врегулюванні війни між Росією й Україною зайшли в глухий кут, оскільки президент США Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів.

Однією з причин називають війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка відвернула увагу Вашингтона від українського напрямку.

Також, за даними Financial Times, помічник президента Росії Юрій Ушаков у різкій формі відмовив французьким представникам, які намагалися переконати Кремль допустити Європу до мирних переговорів.

Високопоставлений європейський дипломат розповів, що радники президента Франції Емманюель Бонн і Бертран Бухвальтер у лютому приїздили до Москви для переговорів із Ушаковим. Помічник російського президента, як стверджується, відповів відмовою на прохання щодо участі представників ЄС у переговорах між Росією, Україною та США, використавши нецензурну лексику.

«Вибачте, але взагалі-то ні, йдіть на ***», – наводить слова Ушакова Financial Times (Sorry, actually, no we donʼt, fuck you).

Коментуючи цю зустріч, представник Кремля Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що європейські країни «не хочуть допомагати мирному процесу». «Коли приїхав представник Франції, він не приніс жодних позитивних сигналів», – сказав Пєсков.

За його словами, європейці «витрачають усі свої зусилля на те, щоб переконати українців продовжувати війну», натомість Росія «впевнена, що перемагає» і «динаміка на фронті» для російської армії позитивна.

Перші раунди переговорів Росії, України й США відбулися 23–24 січня і 4–5 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах, а третій – 17–18 лютого у Швейцарії. Наступну зустріч планували провести на початку березня, але бойові дії на Близькому Сході завадили її організувати.