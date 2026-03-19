Зеленський сказав лідерам ЄС, що переговори з Росією можуть невдовзі відновитися

Президент України Володимир Зеленський повідомив лідерам ЄС, що невдовзі переговори з Росією про завершення її війни проти України можуть поновитися. Про це йшлося в його онлайн-виступі на засіданні Євроради 19 березня, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми робимо все можливе, щоб зробити дипломатію ефективною і завершити війну. І ви всі це бачите. Працюючи з командою президента Сполучених Штатів, я максимально залучаю Європу і тримаю вас у курсі… І в останні дні ми отримали сигнали з американського боку, що переговори можуть незабаром відновитися. Але з яким настроєм цього разу до них підійде Росія?» – зауважив президент України.

В цьому контексті Зеленський згадав конфлікт на Близькому Сході, що призводить до витрат ракет до ППО, потрібних Україні, та зростання світових цін на нафту. Також він говорив про заблокований 20 пакет санкцій ЄС і послаблення обмежень США проти російської нафти, що перебуває вже в морі на танкерах.

Відчуття сильнішої позиції за столом переговорів, вважає Зеленський, російській стороні може дати й заблокований кредит Україні від ЄС на суму 90 мільярдів євро.

«Вже третій місяць не працює найважливіша фінансова гарантія безпеки для України з боку Європи – пакет підтримки на 90 мільярдів євро на цей і наступний роки. Це критично для нас. Це ресурс для захисту життів… Навіть сьогодні ми не знаємо напевно, чи буде ця підтримка розблокована», – зауважив президент України.

Зеленський закликав Євросоюз урешті надати Україні критично необхідну їй багатомільярдну позику. Вона ж, запевнив президент, зі свого боку «робить усе необхідне – зокрема щодо нафтопроводу («Дружба»), щоб це стало можливим».

«Наша команда з енергетичних компаній – «Нафтогаз» і «Укртранснафта» – працює продуктивно, щоб виконати домовленості. Але рішення за вами: чи хочете ви, щоб російська нафта імпортувалася до Європи, знаючи, що це допомагає агресору», – зауважив Зеленський.

Щонайменше п’ять мільярдів євро із загальної суми 90 мільярдів, сказав український лідер, піде на забезпечення енергетичної стійкості України в межах підготовки до наступної зими. Кошти також потрібні, щоб розрахуватися за зброю, наголосив Зеленський.

«Європейські виробники зброї чекають – чекають, коли ми зможемо оплатити контракти: європейські літаки для України, європейську ППО, європейське обладнання. Йдеться про ваші робочі місця і ваш технологічний розвиток. Отже, цей пакет у 90 мільярдів фактично працюватиме і для Європи», – підкреслив Зеленський.

Лідери ЄС на саміті 19 березня не схвалили остаточно багатомільярдний кредит для України, заблокований прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Угорський прем’єр не змінив своєї позиції, попри критику на свою адресу.

Обговорення України на саміті завершене, висновки щодо неї схвалені 25-ма державами-членами. Вони опубліковані на сайті Європейської ради. Серед держав, які не долучаються до декларації щодо України, окрім Угорщини, від грудня минулого року також є Словаччина.