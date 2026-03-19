У Кремлі відповіли, як довго може тривати «ситуативна пауза» в переговорах з Україною і США

У Кремлі 19 березня заявили, що тристоронні переговори між Росією, США й Україною щодо припинення війни РФ перебувають на «ситуативній паузі» після початку війни Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану.

Речник російського президента Дмитро Пєсков висловив сподівання, що переговори продовжаться після погодження графіків усіх сторін.

«Це – ситуативна пауза зі зрозумілих причин. Тому, як тільки буде можливість, як тільки будуть узгоджені графіки всіх трьох сторін, насамперед графіки наших американських посередників, коли вони зможуть більше приділити увагу українським справам, сподіваємося, що ця пауза буде перервана, і ми зможемо провести черговий раунд тристоронніх переговорів», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про те, як довго може тривати пауза.

Раніше Кремль відкинув повідомлення Financial Times про те, що спроби США бути посередниками в мирному врегулюванні війни між Росією й Україною зайшли в глухий кут, оскільки президент Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 16 березня заявив, що влада Росії звернула увагу на такі повідомлення ЗМІ, але дійшла іншого висновку. «Активні згадки президента Трампа про Україну в його останніх заявах свідчать про протилежне. Ніякого інтересу, судячи з заяв, президент Трамп не втрачав. Більше того, він наполегливо закликає (президента України Володимира) Зеленського піти на угоду»», – сказав Пєсков журналістам.

Речник російського лідера також заявив, що РФ все ще зацікавлена в продовженні переговорів щодо припинення війни, але місце й дата наступного раунду переговорів залишаються неясними.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив в інтерв’ю NBC News, що укладенню мирної угоди заважає позиція українського президента Володимира Зеленського. «Я здивований, що Зеленський не хоче укласти угоду. Скажіть Зеленському укласти угоду, тому що Путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато важче домовитися», – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що США мають чинити більше тиску на Росію, а не на нього. «Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці справді хочуть закінчити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але необхідно чинити більше тиску на Росію, а не на мене», – заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico.

Американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія продовжує відкидати будь-яке мирне врегулювання з Україною шляхом переговорів, яке не задовольняє всі вимоги РФ, навіть якщо воно задовольняло б її територіальні претензії.

Перші раунди переговорів Росії, України й США відбулися 23–24 січня і 4–5 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах, а третій – 17–18 лютого у Швейцарії. Наступну зустріч планували провести на початку березня, але бойові дії на Близькому Сході завадили її організувати.