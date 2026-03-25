Зеленський повідомив про факти застосування FPV-дронів на Близькому Сході

Дипломати України працюють із країнами Близького Сходу та Перської Затоки, які мають «надзвичайний інтерес» до українського досвіду захисту від дронів, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 березня.

«Уже бачимо, що не тільки «шахеди» бʼють там, на Близькому Сході та в Затоці, але й усе більше фактів про застосування FPV-дронів. Це сучасна війна, до якої треба бути готовими», – заявив він.

Президент зазначив, що Україна має відповідний досвід, але натомість потребує відповідної підтримки, зокрема, в захисті проти балістики та фінансуванні оборони. Відтак Київ, за його словами, пропонує взаємовигідне партнерство:

«Ми можемо посилити тих, хто може посилити нас. І зараз ситуація у світі така, що тільки скоординовані та спільні дії можуть гарантувати справжні результати й справжню безпеку. Ми бачимо, що у Європі нас блокують, і поки цей ризик є, нам треба шукати додаткові можливості посилення. Близький Схід і Затока – це правильна перспектива, на наш погляд, й серйозні можливості посилити нас».





Водночас, додав Зеленський, триває робота з партнерами в Європі для масштабування спільних проєктів із виробництва зброї, передусім дронів.

Президент заявив 20 березня, що українські експерти працюють із п’ятьма державами щодо протидії іранським дронам «Шахед» на Близькому Сході, є додаткові запити від інших держав.

Президент США Дональд Трамп 15 березня вкотре публічно відкинув допомогу України у захисті від іранських дронів. Він заявив, що Вашингтону «не потрібна допомога», додавши, що «остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський».

На початку березня президент Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці. Financial Times писало, що США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів. В Ірані назвали Україну «законною ціллю».



