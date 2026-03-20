Українські команди працюють із 5 державами щодо протидії «шахедам» – Зеленський

Українські експерти працюють із п’ятьма державами щодо протидії іранським дронам «Шахед» на Близькому Сході, є додаткові запити від інших держав, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді секретаря Ради нацбезпеки й оборони Рустема Умєрова.

«Детально говоримо з партнерами на всіх необхідних рівнях. Наші команди вже працюють із п’ятьма державами щодо протидії «шахедам» – надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні», – написав Зеленський у телеграмі 20 березня.

Він зазначив, що Україна зацікавлена у якнайшвидшій і надійній стабілізації навколо Ірану: «це має глобальне значення з точки зору стану ринків нафти та газу, а отже, цінової ситуації, зокрема у Європі та Україні».

«Нашою принциповою позицією є й неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є давнім спільником Росії. Ніде у світі не можна дозволяти терористам визначати, що буде з людьми та країнами», – заявив президент.

За словами Зеленського, йшлося також про можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці.

«Доручив Рустему Умєрову залучити МЗС України і наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки й реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях. Найближчим часом очікую на конкретні результати оцінки. Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами», – додав голова держави.

17 березня Володимир Зеленський повідомив, що 201 український експерт перебуває у регіоні Близького сходу і Перської затоки, ще 34 готові до розгортання.

«Це військові експерти, експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів «Шахед». Наші команди вже є в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії і прямують до Кувейту. Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами – угоди вже укладено. Ми не хочемо, щоб цей терор іранського режиму проти його сусідів мав успіх», – казав Зеленський.

Він уточнив, що Київ відправив військових експертів на прохання партнерів, зокрема, Сполучених Штатів. Голова держави назвав цей крок фактичною частиною дронової угоди, яку Україна пропонувала США і яка «досі залишається на столі переговорів».

Президент США Дональд Трамп 15 березня вкотре публічно відкинув допомогу України у захисті від іранських дронів. Він заявив, що Вашингтону «не потрібна допомога», додавши, що «остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський».

На початку березня президент Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці. Financial Times писало, що США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів. В Ірані назвали Україну «законною ціллю».

