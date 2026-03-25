Українська делегація розповіла у США, як адаптуватися до нового поля бою

У Сполучених Штатах завершує роботу українська делегація, яка розповіла американській стороні про адаптацію до змін поля бою після повномасштабного вторгнення Росії. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповіла виконавча директорка київського Інституту острова Зміїний Марина Гриценко.

«Масова та масштабна атака дешевих безпілотників… дійсно змінює роботу систем. Ми дуже давно розуміли, що використання ракет вартістю 4,5 мільйона доларів для Patriot, щоб збити безпілотник Shahed, не є економічно вигідним. Я думаю, що Америка (під час бойових дій на Близькому Сході – ред.) вперше зіткнулася з масовою атакою дешевих дронів… що дійсно змінює те, як працюють системи», – сказала Марина Гриценкою

За її словами, відповіддю України на зміни поля бою було створення багаторівневої системи протиповітряної оборони, яка поєднує західні платформи з новими технологіями, такими як дрони-перехоплювачі, акустичні датчики тощо.

Гриценко наполягає, що нині йдеться не про допомогу Україні з боку США, а про взаємовигідну співпрацю. «Ми не віримо в допомогу. Ми вважаємо, що довгострокова співпраця будується через партнерство», – наголосила експертка.

Візит української делегації до США включав виступи на форумі з безпеки в Маямі та продовження зустрічей у Вашингтоні. Він відбувається на тлі конфлікту навколо Ірану, і події на Близькому Сході висвітлюють вразливості, з якими Україна має справу з 2022 року.

До складу делегації України входять також українські військові-практики, які безпосередньо беруть участь в операціях протиповітряної оборони. Серед них є представник Повітряних сил, який тісно співпрацює з американськими системами, та офіцер, відповідальний за впровадження протиповітряної оборони на передовій.