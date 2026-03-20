«Коли Трамп буде готовий, я точно буду готовий» – Зеленський про дронову угоду зі США

Україна зберігає інтерес до укладення зі Сполученими Штатами угоди про спільне виробництво дронів, заявив 20 березня президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. За його словами, запропонована ще рік тому угода залишається на столі, оскільки США – «наш пріоритетний партнер».

« Там не тільки дрони-перехоплювачі. Там передусім морські дрони, наші далекобійні дрони, які перевірені вже війною. І, безумовно, туди входить і пакет обміну важливими знаннями, тренування тощо. І я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером – Сполученими Штатами Америки. Тому коли президент Трамп буде готовий, я точно буду готовий. Я думаю, наша переговорна група буде обговорювати і це питання», – розповів глава держави.

Наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News вкотре публічно відкинув допомогу України у захисті від іранських дронів. Трамп заявив, що Вашингтону «не потрібна допомога», додавши, що «остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський». Водночас він не став коментувати, чи отримали США допомогу від України з дронами-перехоплювачами на тлі операції проти Ірану.

На початку березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці. Financial Times писало, що США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів. В Ірані назвали Україну «законною ціллю».