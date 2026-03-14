ЗМІ: Нетаньягу хоче обговорити з Зеленським протидію іранським дронам

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу передав Україні запит на проведення розмови з українським президентом Володимиром Зеленським щодо протидії іранським дронам. Про це повідомляє Ynet.

Як пише видання, посол України в Ізраїлі Євген Корнічук підтвердив, що таке прохання надійшло, зазначивши, що через обмеження у графіку розмова ще не відбулася, але він сподівається, що вона відбудеться на початку тижня.

Ізраїльський запит надходить на тлі великого досвіду України у перехопленні безпілотників іранського виробництва та з наміром підтримувати ізраїльсько-українську співпрацю щодо цього питання.

Раніше голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що Україна нібито стала «стороною війни», надаючи дронову підтримку Ізраїлю, і тому може розглядатися як «законна ціль» для Ірану.

У дописі в соцмережі X Азізі зазначив, що «надаючи безпілотну підтримку ізраїльському режиму, Україна фактично втягнулася у війну і, відповідно до статті 51 Статуту ООН, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану».

У Міністерстві закордонних справ нагадали, що іранський режим роками «підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України», тому ця заява представника Ірану звучить «абсурдно». При цьому у МЗС не підтвердили і не спростували дронову підтримку Ізраїлю.

Заява пролунала на тлі продовження ударів США та Ізраїлю по Ірану. Тегеран у відповідь атакував ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

На початку березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

Видання Financial Times також писало, що США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди». Тим часом, Зеленський пропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.

За словами Зеленського, станом на 9 березня після початку операції США й Ізраїлю проти Ірану отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки дронів. За його словами, з такими запитами звернулися країни, які є регіональними сусідами Ірану, а також європейські держави і США.



