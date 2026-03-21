Росія створила для України «нерозв’язну проблему» в питанні виборів – ISW

Росія створила для України «нерозв’язну проблему» – з одного боку вимагаючи від неї проведення виборів як попередньої умови для укладення остаточного мирного договору, а з іншого – відмовляючись від перемир’я, необхідного для проведення таких виборів, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремль неодноразово заявляв, що президент Володимир Зеленський і український уряд є нелегітимними, оскільки в 2024 році в Україні не відбулися вибори, ігноруючи той факт, що Конституція і законодавство України забороняють проведення виборів під час воєнного стану. Наприклад, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 19 березня заявив, що РФ ніколи не розглядатиме Зеленського як законну сторону переговорів або як особу, здатну законно підписати майбутню угоду про припинення війни», – нагадали в ISW.

Аналітики зазначають, що повторювана риторика Росії щодо легітимності й виборів має на меті показати Україну – а не Росію – як перешкоду для переговорів. Крім того, заяви Кремля свідчать про те, що він планує відмовитися від будь-якої майбутньої мирної угоди, підписаної з Україною, у вибраний ним час, кажуть в Інституті вивчення війни.

В ISW наголосили, що Україна залишається відданою проведенню безпечних, вільних і чесних виборів, але Кремль відмовляється дотримуватися режиму припинення вогню, необхідного для проведення таких виборів.

20 березня газета The Times повідомила, що члени офіційної української робочої групи, яка аналізує можливість проведення майбутніх виборів, заявили, що вони не вирішили ключових питань щодо того, як забезпечити вільні й чесні вибори, враховуючи можливість російських ударів або втручання у вибори. Заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик заявив The Times, що «всі», включаючи членів Верховної Ради, погоджуються з тим, що активні бойові дії мають припинитися, має бути «чітка» лінія розмежування на фронті, а також має пройти шість місяців, перш ніж Україна зможе провести вибори.

Дубовик зазначив, що Україна може провести голосування без зміни Конституції і законодавства про воєнний стан і вибори, але робоча група виключила проведення виборів, поки тривають бойові дії.

«ISW продовжує оцінювати, що для підготовки і проведення легітимних виборів після скасування воєнного стану Україні необхідне довгострокове припинення вогню на всьому театрі військових дій, але Росія неодноразово відхиляла таке припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

3 березня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera заявив, що вибори в Україні відбудуться після завершення війни з Росією, а не під час тимчасового припинення вогню.

«Справжнє питання: коли ми зможемо провести вибори? Вони точно відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню. І я зовсім не впевнений, що балотуватимусь; подивлюся, чого хочуть українці», – сказав Зеленський.

Раніше представники влади України і сам Зеленський не виключали проведення виборів і до укладання мирних домовленостей із Росією, але називали умовою їх проведення угоду про перемир’я, яка б діяла хоча б кілька місяців.

Проведення виборів під час дії воєнного стану неможливе за законами України. Через це вибори президента і парламенту не змогли пройти в строк – у 2024 році – і Зеленський залишається президентом уже майже сім років, хоча був обраний на п’ятирічний термін.

Повідомлялося, що проведення виборів від України домагаються Сполучені Штати, про це говорив президент Дональд Трамп. У реакції на це представники Києва заявляли про те, що теоретично могли б організувати вибори, але лише за умови гарантій безпеки на час їхнього проведення. Зокрема, у грудні 2025 року про це заявляв Зеленський. У лютому 2026 року він говорив, що Україна готова провести вибори за умови хоча б двомісячного припинення вогню.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) раніше заявляв, що Кремль продовжує обговорювати майбутні вибори в Україні, щоб просувати своє неправдиве твердження про нелегітимність нинішнього українського уряду, наполягаючи на засобах контролю над політикою України.

Аналітики зазначили, що Кремль продовжує сигналізувати, що відхилить будь-які результати виборів, які не приведуть до формування проросійського уряду в Україні.