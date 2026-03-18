В Україні до 69% зросло число тих, хто підтримує проведення виборів лише після припинення війни – КМІС

В Україні кількість людей, як вважають, що вибори мають бути проведені лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни, зросла до 69%, свідчать результати березневого опитування Київського міжнародного інституту соціології. У грудні 2025 року таких було 59%.

«Лише 12% українців (10-12% протягом 2025 року) вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій. Ще 13% вважають, що вибори можна провести після припинення вогню й отримання гарантій безпеки. Порівняно з груднем 2025 року частка таких людей знизилася з 23%. Тобто стало навіть менше тих, кого влаштовували вибори після перемир’я з гарантіями безпеки», – йдеться в дослідженні.

Крім того, за даними опитування, на початок березня довіра до президента Володимира Зеленського повернулася до попередніх показників і становила 62%. Рівень недовіри – 32%, а баланс довіри-недовіри становив +30%.

«Крім цього, зберігається ситуація, коли з 62% тих, хто довіряє президенту Зеленському, 28% «повністю» довіряють, а більшість (34%) – «скоріше» довіряють. Тобто є значний сегмент, більш сприйнятливий до ситуативних коливань (особливо в умовах динамічної міжнародної, воєнної та внутрішньої кон’юнктури), що може відображатися в коливаннях довіри президенту», – йдеться в дослідженні.

Соціологи зауважили, що між кінцем січня і серединою лютого 2026 року рівень довіри до Зеленського знижувався: з 61% до 53% (і водночас з 33% до 41% було більше тих, хто йому не довіряв). «За цей період не було особливих резонансних подій, тому важко однозначно говорити про конкретні причини», – кажуть у КМІС.

У коментарі до опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зауважив, що загалом «зберігаються ті самі тенденції».

«По-перше, більшість українців продовжують довіряти Зеленському, і він лишається легітимним головою держави. По-друге, переважна більшість продовжують виступати проти проведення виборів найближчим часом (і навіть у разі перемир’я з гарантіями безпеки). Водночас, по-третє, довіра Зеленському не є беззастережною, що відображається в значній частці тих, хто йому «скоріше» (а не «повністю») довіряє. Оскільки зараз відбувається багато подій (як ззовні, так і всередині України), то багато громадян можуть чутливо на них реагувати і це може далі позначати на рівні довіри до президента», – зазначив Грушецький.

Опитування проводилося 1-8 березня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду територія), опитали 1003 респондентів.

3 березня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera заявив, що вибори в Україні відбудуться після завершення війни з Росією, а не під час тимчасового припинення вогню.

«Справжнє питання: коли ми зможемо провести вибори? Вони точно відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню. І я зовсім не впевнений, що балотуватимусь; подивлюся, чого хочуть українці», – сказав Зеленський.

Раніше представники влади України і сам Зеленський не виключали проведення виборів і до укладання мирних домовленостей із Росією, але називали умовою їх проведення угоду про перемир’я, яка б діяла хоча б кілька місяців.

Проведення виборів під час дії воєнного стану неможливе за законами України. Через це вибори президента і парламенту не змогли пройти в строк – у 2024 році – і Зеленський залишається президентом уже майже сім років, хоча був обраний на п’ятирічний термін.

Читайте також: ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між завершенням воєнного стану й початком виборчого процесу

Повідомлялося, що проведення виборів від України домагаються Сполучені Штати, про це говорив президент Дональд Трамп. У реакції на це представники Києва заявляли про те, що теоретично могли б організувати вибори, але лише за умови гарантій безпеки на час їхнього проведення. Зокрема, у грудні 2025 року про це заявляв Зеленський. У лютому 2026 року він говорив, що Україна готова провести вибори за умови хоча б двомісячного припинення вогню.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) раніше заявляв, що Кремль продовжує обговорювати майбутні вибори в Україні, щоб просувати своє неправдиве твердження про нелегітимність нинішнього українського уряду, наполягаючи на засобах контролю над політикою України.

Аналітики зазначили, що Кремль продовжує сигналізувати, що відхилить будь-які результати виборів, які не приведуть до формування проросійського уряду в Україні.