НАТО готується до можливих атак Росії на енергетику – звіт

Росія, ймовірно, зосередиться на атаках по енергетичній інфраструктурі в разі нападу на Північноатлантичний альянс, ідеться в щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2025 рік, тому альянс посилює навчання у цьому напрямку.

Річний звіт із основними висновками та досягненнями за 2025 рік очільник НАТО представив 26 березня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Воєнна агресія Росії проти України продемонструвала, що енергетика, ймовірно, також стане однією з головних цілей у разі будь-якої атаки проти НАТО», – йдеться в документі та зазначається, що альянс «визначає уроки, винесені з України, водночас посилюючи навчання, тренування та координацію щодо захисту критичної енергетичної інфраструктури».

Зокрема, згадується військове навчання у вересні, яке дозволило сформувати «розуміння того, що необхідно для гарантування безпеки постачання».

У звіті, як і в попередні роки, Росію визначено як «найбільш значну і пряму загрозу нашій безпеці та миру і стабільності в євроатлантичному регіоні». Також зазначається, що Кремль «продовжував випробовувати альянс, діючи дедалі безрозсудніше, зокрема через порушення повітряного простору, диверсії та шкідливу кібердіяльність».

Хоча документ більше прямо не говорить про перспективу членства України в НАТО, він зосереджується на практичній підтримці Києва. Зокрема зазначається, що союзники надають допомогу Україні, щоб «завершити війну та досягти справедливого і тривалого миру».

Також підкреслюється довгостроковий підхід НАТО: «важливо, щоб альянс продовжував надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту сьогодні, водночас допомагаючи їй бути готовою стримувати будь-яку майбутню агресію Росії завтра».

У цьому контексті у звіті описано вже створену систему підтримки України, яка включає координацію військової допомоги, навчання та логістики через структури НАТО, а також поступове досягнення сумісності українських сил зі стандартами альянсу.

Окремо наголошується, що НАТО також розробляє плани «інтеграції української оборонної промисловості в промислову екосистему союзників», включно з пошуком інвестицій та розширенням співпраці.

Традиційно у звіті пораховані оборонні витрати кожної країни-члена, які зростають унаслідок політичного тиску з боку президента США Дональда Трампа.

Зокрема, європейські члени НАТО та Канада у 2025 році витратили на оборону загалом 574 мільярди доларів, що на 20% більше в реальному вимірі порівняно з попереднім роком.

Порівняно з 2024 роком лише дві європейські країни – Чехія та Угорщина – скоротили оборонні витрати, якщо враховувати інфляцію. Найнижчі показники у Бельгії, Іспанії, Албанії та Канади (2%), найвищі у Польщі (4,3%), країн Балтії (4–3,4%), Данії (3,3%) та Норвегії (3,2%).

Уперше всі 32 союзники вже досягли рівня витрат у 2% ВВП на оборону – ціль, визначену ще у 2014 році.

Водночас США залишаються ключовим фінансовим донором альянсу: на них припадає трохи більше половини сукупного ВВП НАТО та близько 60% загальних номінальних оборонних витрат.

Президент США Дональд Трамп раніше цього місяця попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо держави-члени альянсу не допоможуть відкрити критично важливу Ормузьку протоку, шлях транспортування нафти, який фактично закрив Іран на тлі війни зі Сполученими Штатами й Ізраїлем.