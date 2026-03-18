Трамп: більшість союзників США не хочуть втручатися у війну в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що більшість союзників США по НАТО повідомила Вашингтону про своє небажання втручатися в американську військову операцію в Ірані.

17 березня Трамп написав у соціальних мережах: «Завдяки нашим військовим успіхам [проти Ірану], ми більше не потребуємо, або не бажаємо, допомоги країн НАТО – вона нам ніколи і не була потрібна! Те саме стосується Японії, Австралії й Південної Кореї».

Раніше Трамп закликав союзників до надання допомоги у гарантуванні безпеки судноплавства через Ормузьку протоку, яку Тегеран фактично перекрив атаками на судна й погрозами нових нападів.

У розмові з Financial Times Трамп заявляв, що майбутнє НАТО може виявитися «дуже поганим», якщо союзники не допоможуть гарантувати безпеку проходу суден протокою, через яку проходить близько п’ятої частини всієї світової нафти.

«Цілком доречно, щоб ті, хто отримує вигоду від протоки, допомогли забезпечити, щоб там не сталося нічого поганого. Якщо не буде відповіді або якщо відповідь буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО», – заявляв президент США.

Дональд Трамп наголошує, що американські сили «проводять військову операцію проти терористичного режиму Ірану».

На зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном 17 березня в Білому домі президент США розповів про військову операцію своєї адміністрації проти Ірану і повторив, що вона не займе багато часу.

«Нам довелося виконати коротку місію для боротьби з ядерною зброєю, яка була в руках кількох божевільних; але вона закінчиться через тиждень-два і не займе багато часу», – сказав Трамп 17 березня.

Він не назвав більш конкретних термінів, додавши, що «все рухається дуже швидко» і що «ми значно випереджаємо графік».

17 березня стало 18-м днем військових операцій США й Ізраїлю проти Ірану, які Пентагон називає операцією «Епічна лють», а Ізраїль – операцією «Ревучий лев».

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.