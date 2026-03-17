Трамп хоче перенести візит до Китаю через війну проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче відкласти «довгоочікувану поїздку» до Китаю і планований саміт із китайським лідером Сі Цзіньпіном через війну проти Ірану.

«Ми просили відкласти його приблизно на місяць», – сказав Трамп журналістам у Білому домі 16 березня.

Трамп мав відвідати Пекін з 31 березня по 2 квітня. Очікувалося, що поїздка буде значною мірою присвячена торговельним переговорам між Трампом і Сі.

«Через війну я хочу бути тут, я маю бути тут, я відчуваю», – сказав президент США.

При цьому американський лідер наголосив, що має «дуже добрі стосунки» з Китаєм.

Китайська сторона поки що не коментувала можливе перенесення візиту.

15 березня Трамп заявив Financial Times, що може відкласти зустріч із Сі, якщо Китай не допоможе розблокувати Ормузьку протоку, важливий шлях транспортування нафти, який фактично закрив Іран на тлі війни зі Сполученими Штатами й Ізраїлем. «Я думаю, що Китай також повинен допомогти, оскільки Китай отримує 90 відсотків своєї нафти з протоки», – сказав президент США.