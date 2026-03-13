Представник США в ООН звинуватив Росію та Китай у прагненні захистити Тегеран

Представник США в Організації Об'єднаних Націй Майк Волц звинуватив Росію та Китай у прагненні захистити Тегеран, блокуючи роботу так званого Комітету 1737.

«Усі держави-члени ООН повинні запровадити ембарго щодо Ірану на постачання зброї, заборонити передачу та торгівлю ракетними технологіями, а також заморозити відповідні фінансові активи – відповідно до жорстких санкцій ООН, які діяли до 2015 року і тепер знову відновлені», – сказав Волц.

Він додав, що положення ООН, які будуть повторно запроваджені, не є довільними, а навпаки – вузько спрямовані на вирішення загрози, яку становлять ядерні, ракетні та звичайні озброєння Ірану, а також постійна підтримка Іраном тероризму.

Представник США в ООН сказав, що Росія і Китай не хочуть функціонального комітету щодо санкцій «не через якісь юридичні заперечення, а тому, що хочуть захистити свого партнера – Іран – та продовжувати підтримувати співпрацю в сфері оборони, яка зараз знову заборонена».

Представник Китаю Фу Цун заявив, що США спровокували іранську ядерну кризу та «вдалися до відвертого застосування сили проти Ірану під час переговорного процесу, що зробило дипломатичні зусилля марними».

Посол Росії в ООН Василь Небензя звинуватив США та їхніх союзників у розпалюванні «істерії навколо нібито планів Ірану отримати ядерну зброю», які ніколи не були підтверджені звітами МАГАТЕ.

«Це було зроблено для того, щоб розпочати чергову військову авантюру проти Тегерана та забезпечити велику ескалацію ситуації на Близькому Сході та за його межами», – сказав він.



Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив журналістам пізніше у четвер, що ядерна програма Ірану «завжди була виключно мирною», і Тегеран не визнає жодної спроби запровадити санкції проти неї, повідомляє Reuters.

На засіданні Ради Безпеки ООН, що складається з 15 членів, яку цього місяця очолюють США, Росія та Китай намагалися заблокувати обговорення щодо комітету, створеного для нагляду та забезпечення виконання санкцій ООН проти Ірану. Але зрештою обговорення підтримали 11 членів Радбезу, два були «проти» та два утрималися.

Комітет з санкцій 1737 був створений резолюцією 1737 від 23 грудня 2006 року, яка вимагала від нього звітувати Раді ООН кожні 90 днів про свою діяльність.

20 липня 2015 року резолюція 2231 призупинила всі попередні резолюції про санкції проти Ірану, включаючи резолюцію 1737, що призвело до припинення діяльності Комітету 1737 та його вимоги щодо звітності.

У вересні 2025 року – Франція, Німеччина та Велика Британія – запустили механізм «повернення», щоб відновити санкції ООН проти Ірану, які були призупинені СВПД та резолюцією 2231.

Президент США Дональд Трамп використав ядерну програму Ірану для виправдання ударів проти Ірану. Він стверджував, що Іран мав би ядерну зброю протягом двох тижнів, якби США не завдали удару по ключових ядерних об’єктах.