Трамп розпочне триденний візит до Китаю 31 березня – Білий дім

Президент США Дональд Трамп відвідає Китай з триденним візитом. Він розпочнеться 31 березня, підтвердив 20 лютого представник Білого дому.

Додаткові деталі не оприлюднювалися, але очікується, що візит, який завершиться 2 квітня, буде значною мірою присвячений торговельним переговорам між Трампом і головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Раніше 20 січня Верховний суд США визнав, що президент Трамп не мав повноважень запроваджувати міжнародні мита. Згідно з рішенням, мита перевищують повноваження, надані президенту Конгресом згідно із законом 1977 року. Цей закон дозволяє президенту регулювати торгівлю під час надзвичайних ситуацій у країні, спричинених іноземними загрозами.

Мита є одним із головних інструментів, який Трамп використовував, щоб змусити іноземні держави укладати нові торговельні угоди зі США.



